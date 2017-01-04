HABER: Esra Öztrük



En fazla gol atan 4 takımdan biri

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıda kalesinde gördüğü 26 golle birlikte maç başına 1,62 gol yeme ortalaması tutturarak Mersin İdmanyurdu’nun ardından ligde en fazla gol yiyen 2. takım oldu. Boluspor, rakip filelere attığı 25 golle de ligde en fazla gol atan 4 takımdan biri oldu. En son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ise rakip filelere 12 gol kaydetti. Kırmızı-Beyazlılar ayrıca ligde 2 beraberlikle en az berabere kalan takım oldu.

Kale güven vermedi

Boluspor sezona kalede Soner Şahin ile başladı. Soner Şahin forma giydiği 15 maçta 21 gol yedi. Soner 13 maçta ağlarında gol görürken sadece Denizli ve Elazığ maçlarında gol görmedi. 16.haftada kaleye geçen Erdi 60 dakikada 4 gol yerken, son yarım saatte kaleye geçen Melih ise ağlarında 1 gol gördü.

Poepon tüm maçlarda oynadı

Boluspor’un en istikrarlı oyuncularından birisi olan Hollandalı forvet oyuncusu Rydell Poepon ligde 16 maçın tamamında forma giyen tek isim oldu. Poepon 16 maçta ağları 11 kez sarsarak ilk yarının gol kralı oldu. Emrullah Yıldırım ise sadece 5 dakika oynayarak en az forma giyen isim oldu.

Berat hayal kırıklığı

Kırmızı-beyazlılarda en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan oyuncu, forvette görev alan Berat Tosun oldu. Sadece 184 dk. forma giyen genç oyuncu gol atamadan Boluspor’dan ayrıldı.