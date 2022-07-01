Boluspor’un kamp kadrosunda kimler var



Haber: Erdal Tanrıverdi

Dış transferde Erzurumspor'dan Gökhan Alsan, Balıkesirspor'dan Batuhan İşçiler, Ankara Keçiörengücü'nden Ercan Yazıcı, Bandırmaspor'dan Michel Landel, Erzincanspor'dan Ozan Papeker ve son olarak Somaspor'dan stoper Onur Ulaş ile sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar, iç transferde ise ilk olarak Eray Ataseven ile anlaşmıştı.

Sözleşmeleri devam edenler

Boluspor'da sözleşmeleri devam eden Mehmet Zahid Çınar, Gökhan Karadeniz,Gentian Selmani, Dejvi Bregu, Bülent Cevahir, Hakan Bilgiç, Jakob Novak, Talha Erdoğan, Bartu Kulbilge gibi isimlerle büyük bir aksilik çıkmaz ise deva edeiyor.

Gençler kamp kadrosunda

Kırmızı beyazlılar ayrıca A takıma kazandırılan Arda Köksal, Abdullayev Diarrasouba, Bertu Can Özyürek, Erdem Can Polat, Ensar Bilir, Oğul Kaan Doğan'ı kadroda tutacak. Bu isimler U-19 takımından Kerem Ersin, Naby Youssef Oulare, Uğurcan Sel, Eren Gürer ve Murat Elmacı'yı da ekleyen Boluspor teknik ekibi bu oyuncuları görme şansı yakalayacak.

Kiralıktan geri dönenler

Kırmızı beyazlı ekipte Ahmet Çelik, Burak Asan, Mutlu Güler ve Diyar Kaba kiralık gittikleri takımdan dönerek Boluspor kampına katıldılar.