Haber: S.Özge Yücel
Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5 ve 6. hafta karşılaşma programı açıklandı. 5 ve 6. hafta müsabaka programı şöyle;
Ziraat Türkiye Kupası 5.Hafta
17 Ocak Salı
12.00: Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor
12.00: Boluspor-Kayserispor
14.00: İnegölspor-Çaykur Rizespor A.Ş.
16.00: Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor
17.45: Bursaspor-Akhisar Belediyespor
19.45: Elazığspor-Galatasaray A.Ş.
18 Ocak Çarşamba
12.00: Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediye Spor
14.00: Aydınspor 1923-Ümraniyespor
14.00: Gümüşhanespor-Trabzonspor A.Ş.
16.00: Göztepe A.Ş.-Sivasspor
18.00: Kasımpaşa A.Ş.-Sancaktepe Belediye Spor
20.00: Gençlerbirliği-Fenerbahçe A.Ş.
19 Ocak Perşembe
13.00: Kırklarelispor-Şanlıurfaspor
16.00: Gaziantepspor-Osmanlıspor Fk
18.00: Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği
20.00: Medipol Başakşehir Fk-Yeni Amasyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 6.Hafta
24 Ocak Salı
12.00: Tuzlaspor-Elazığspor
14.00: Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor
14.00: Sancaktepe Belediye Spor-İnegölspor
16.30: Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923
18.30: Galatasaray A.Ş.-Anagold 24 Erzincanspor
25 Ocak Çarşamba
12.00: Ümraniyespor-Bursaspor
14.00: Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği
14.00: Osmanlıspor Fk-Kırklarelispor
16.00: Sivasspor-Medipol Başakşehir Fk
18.00: Fenerbahçe A.Ş.-Amed Sportif Faaliyetler
20.00: Çaykur Rizespor A.Ş.-Kasımpaşa A.Ş.
26 Ocak Perşembe
12.00: Darıca Gençlerbirliği-Boluspor
12.00: Yeni Amasyaspor-Göztepe A.Ş.
14.00: Şanlıurfaspor-Gaziantepspor
16.00: Trabzonspor A.Ş.-Atiker Konyaspor
18.00: Kayserispor-Beşiktaş A.Ş
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!