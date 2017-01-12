Haber: S.Özge Yücel

Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5 ve 6. hafta karşılaşma programı açıklandı. 5 ve 6. hafta müsabaka programı şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası 5.Hafta

17 Ocak Salı

12.00: Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor

12.00: Boluspor-Kayserispor

14.00: İnegölspor-Çaykur Rizespor A.Ş.

16.00: Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor

17.45: Bursaspor-Akhisar Belediyespor

19.45: Elazığspor-Galatasaray A.Ş.

18 Ocak Çarşamba

12.00: Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediye Spor

14.00: Aydınspor 1923-Ümraniyespor

14.00: Gümüşhanespor-Trabzonspor A.Ş.

16.00: Göztepe A.Ş.-Sivasspor

18.00: Kasımpaşa A.Ş.-Sancaktepe Belediye Spor

20.00: Gençlerbirliği-Fenerbahçe A.Ş.

19 Ocak Perşembe

13.00: Kırklarelispor-Şanlıurfaspor

16.00: Gaziantepspor-Osmanlıspor Fk

18.00: Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği

20.00: Medipol Başakşehir Fk-Yeni Amasyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 6.Hafta

24 Ocak Salı

12.00: Tuzlaspor-Elazığspor

14.00: Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor

14.00: Sancaktepe Belediye Spor-İnegölspor

16.30: Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923

18.30: Galatasaray A.Ş.-Anagold 24 Erzincanspor

25 Ocak Çarşamba

12.00: Ümraniyespor-Bursaspor

14.00: Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği

14.00: Osmanlıspor Fk-Kırklarelispor

16.00: Sivasspor-Medipol Başakşehir Fk

18.00: Fenerbahçe A.Ş.-Amed Sportif Faaliyetler

20.00: Çaykur Rizespor A.Ş.-Kasımpaşa A.Ş.

26 Ocak Perşembe

12.00: Darıca Gençlerbirliği-Boluspor

12.00: Yeni Amasyaspor-Göztepe A.Ş.

14.00: Şanlıurfaspor-Gaziantepspor

16.00: Trabzonspor A.Ş.-Atiker Konyaspor

18.00: Kayserispor-Beşiktaş A.Ş