Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek 96 takımın temsilcileri katıldı. Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş.,Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olacağı 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Boluspor’un rakibi Payasspor
Kuraya 3.turda seri başı olarak katılan temsilcimiz Boluspor, Hatay temsilcisi 3.lig ekibi Payasspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri:
Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa
Şile Yıldızspor-Adanaspor
Erzin Belediyespor-Ümraniyespor
AfjetAfyonspor-Siirt İl Özel İdaresispor
1461 Trabzon-Tuzlaspor
Altay-Kırşehir Belediyespor
Nazilli Belediyespor-Tokatspor
Pendikspor-Altınordu AŞ
Tetiş Yapı Elazığspor-
Karadeniz Ereğli Bld.-Antalyaspor
Şanlıurfaspor-Yomraspor
Yeni Amasyaspor -Atiker Konyaspor
Sivas Belediyespor-Tire
BalıkesirsporBaltok-Amed Sportif Faaliyetler
Bartınspor-Sarıyer
Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa
Fethiyespor-SancaktepeBld. Spor
Boluspor-Payasspor
Diyarbekirspor AŞ-Samsunspor
Bucak Bld.Spor- Bugsaşspor
Çengelköy-Sakaryaspor
Erzurumspor-Ankara Demirspor
Kilis Bld.Spor-Osmanlıspor
Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu
Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Bodrum Bld.Bodrumspor
Bozüyükspor-Denizlispor
Ankaragücü-Serikspor
Eskişehirspor-Erbaaspor
Maltepe-Menemen Bld.Spor
Karaman-Etimesgut
Altındağ Belediyespor-Manisaspor
Eyüpspor-Pazarspor
Adana Demir-Yeni Orduspor
Konya Anadolu Selçuk-Fatih
Gaziantepspor-Dersim 62 Spor
Kırklarelispor-Butaş
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü-24 Erzincanspor
Keçiörengücü-Manisa Büyükşehir Bld.
Gençlerbirliği-Bergama Bld.Spor
Kastamonuspor-Bitlis Özgüzelderespor
Giresunspor-Kocaelispor
Kardemir Karabükspor-Körfezspor
Gümüşhanespor-Silivrispor
Kahramanmaraş-Kemerspor 2003
Hacettepespor-Van Büyükşehir Bld.Spor
İstanbulspor-Bağcılarspor
Hatayspor-Esenler
Darıca-İnegölspor
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