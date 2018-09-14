Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek 96 takımın temsilcileri katıldı. Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş.,Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olacağı 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Boluspor’un rakibi Payasspor

Kuraya 3.turda seri başı olarak katılan temsilcimiz Boluspor, Hatay temsilcisi 3.lig ekibi Payasspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri:

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

Şile Yıldızspor-Adanaspor

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

AfjetAfyonspor-Siirt İl Özel İdaresispor

1461 Trabzon-Tuzlaspor

Altay-Kırşehir Belediyespor

Nazilli Belediyespor-Tokatspor

Pendikspor-Altınordu AŞ

Tetiş Yapı Elazığspor-

Karadeniz Ereğli Bld.-Antalyaspor

Şanlıurfaspor-Yomraspor

Yeni Amasyaspor -Atiker Konyaspor

Sivas Belediyespor-Tire

BalıkesirsporBaltok-Amed Sportif Faaliyetler

Bartınspor-Sarıyer

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

Fethiyespor-SancaktepeBld. Spor

Boluspor-Payasspor

Diyarbekirspor AŞ-Samsunspor

Bucak Bld.Spor- Bugsaşspor

Çengelköy-Sakaryaspor

Erzurumspor-Ankara Demirspor

Kilis Bld.Spor-Osmanlıspor

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Bodrum Bld.Bodrumspor

Bozüyükspor-Denizlispor

Ankaragücü-Serikspor

Eskişehirspor-Erbaaspor

Maltepe-Menemen Bld.Spor

Karaman-Etimesgut

Altındağ Belediyespor-Manisaspor

Eyüpspor-Pazarspor

Adana Demir-Yeni Orduspor

Konya Anadolu Selçuk-Fatih

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor

Kırklarelispor-Butaş

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü-24 Erzincanspor

Keçiörengücü-Manisa Büyükşehir Bld.

Gençlerbirliği-Bergama Bld.Spor

Kastamonuspor-Bitlis Özgüzelderespor

Giresunspor-Kocaelispor

Kardemir Karabükspor-Körfezspor

Gümüşhanespor-Silivrispor

Kahramanmaraş-Kemerspor 2003

Hacettepespor-Van Büyükşehir Bld.Spor

İstanbulspor-Bağcılarspor

Hatayspor-Esenler

Darıca-İnegölspor