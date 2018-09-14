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14 Eylül 2018 Cuma
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    • Boluspor’un kupadaki rakibi belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kuraya seri başı olarak katılan Boluspor, Hatay temsilcisi Payasspor ile eşleşti.

    14 Eylül 2018 Cuma 12:27
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    Boluspor’un kupadaki rakibi belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek 96 takımın temsilcileri katıldı. Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş.,Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.

    Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olacağı 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

    Boluspor’un rakibi Payasspor

    Kuraya 3.turda seri başı olarak katılan temsilcimiz Boluspor, Hatay temsilcisi 3.lig ekibi Payasspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

    İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri:

    Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

    Şile Yıldızspor-Adanaspor

    Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

    AfjetAfyonspor-Siirt İl Özel İdaresispor

    1461 Trabzon-Tuzlaspor

    Altay-Kırşehir Belediyespor

    Nazilli Belediyespor-Tokatspor

    Pendikspor-Altınordu AŞ

    Tetiş Yapı Elazığspor-

    Karadeniz Ereğli Bld.-Antalyaspor

    Şanlıurfaspor-Yomraspor

    Yeni Amasyaspor -Atiker Konyaspor

    Sivas Belediyespor-Tire

    BalıkesirsporBaltok-Amed Sportif Faaliyetler

    Bartınspor-Sarıyer

    Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

    Fethiyespor-SancaktepeBld. Spor

    Boluspor-Payasspor

    Diyarbekirspor AŞ-Samsunspor

    Bucak Bld.Spor- Bugsaşspor

    Çengelköy-Sakaryaspor

    Erzurumspor-Ankara Demirspor

    Kilis Bld.Spor-Osmanlıspor

    Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

    Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Bodrum Bld.Bodrumspor

    Bozüyükspor-Denizlispor

    Ankaragücü-Serikspor

    Eskişehirspor-Erbaaspor

    Maltepe-Menemen Bld.Spor

    Karaman-Etimesgut

    Altındağ Belediyespor-Manisaspor

    Eyüpspor-Pazarspor

    Adana Demir-Yeni Orduspor

    Konya Anadolu Selçuk-Fatih

    Gaziantepspor-Dersim 62 Spor

    Kırklarelispor-Butaş

    Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü-24 Erzincanspor

    Keçiörengücü-Manisa Büyükşehir Bld.

    Gençlerbirliği-Bergama Bld.Spor

    Kastamonuspor-Bitlis Özgüzelderespor

    Giresunspor-Kocaelispor

    Kardemir Karabükspor-Körfezspor

    Gümüşhanespor-Silivrispor

    Kahramanmaraş-Kemerspor 2003

    Hacettepespor-Van Büyükşehir Bld.Spor

    İstanbulspor-Bağcılarspor

    Hatayspor-Esenler

    Darıca-İnegölspor

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 3., Eleme

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