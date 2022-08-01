Boluspor’un Lig’de 8 haftalık programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay- Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk haftasının programı şöyle:

Spor Toto1. Lig ilk hafta maçları

12 Ağustos Cuma:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

15 Ağustos Pazartesi:

21.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Boluspor ligi Manisa deplasmanında açacak

Ligin ilk sekiz haftasında 4 kez iç saha maçına çıkacak kırmızı beyazlı ekibimiz, 3 defa da deplaman müsabakası oynayacak. Boluspor Spor Toto 1. Lig’de fikstürü gereği ligin 6. haftasını BAY geçerek maç oynamayacak. Bu sezon ligde iddialı bir kadro kuran Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor’un ligin ilk sekiz haftasındaki maç programı şu şekilde oluştu.

Boluspor’un 8 haftalık programı

1. Hafta 13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

2. Hafta 19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

3. Hafta 27 Ağustos Cumartesi:

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

4. Hafta 4 Eylül Pazar:

16.30 Pendikspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)

5. Hafta 9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

6. Hafta Boluspor (BAY)

7. Hafta 2 Ekim Pazar:

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

8. Hafta 8 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)