Haber: Esra Öztürk

Boluspor spor dışında sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor. Haftasonunda oynanan müsabakada kırmızı-beyazlı camia ayakta alkışlandı. ZİÇEV Vakfı’nın bu yıl kuruluşunun 35.yıl etkinlikleri kapsamında ZİÇEV Bolu Vakfı’nın özel çocukları Boluspor ve Eskişehirspor oyuncuları ile birlikte sahaya çıktılar. Futbolcuların çocuklarla birlikte sahaya çıkması taraftarlardan ve spor camiasından takdir gördü. Özel çocukların bu organizasyonda oldukça mutlu oldukları da dikkatleri çekti.