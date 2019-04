BOLUSPOR’UN SARI FIRTINASI

Haber: Gönül Olutürk Mustafa, Boluspor’a nasıl geldiğini, Bolu’daki anılarını, 5 sene sonra Bursa’ya transfer oluşunu, Bolu’da futbol için her zaman potansiyel olduğunu, yerinin Süper Lig olduğunu ve bunun ancak camia olarak birlikte başarılabileceğini belirtti. Boluspor’da oynadığı dönemlerde ulusal basın tarafından düzenlenen Haftanın Altın Ayağı yarışmalarında üst üste en fazla bu onuru kazanan futbolcu olan Mustafa, oyun sezgisi ve müthiş sol ayağıyla ün yapmıştı. ÇANAKKALE BİGA’LIYIM 29 Ekim 1954 doğumluyum. Çanakkale’nin Biga kazasından doğdum. Futbola da Bigaspor’da başladım. Bigaspor’da hocam Avni Caner’di. 16 yaşıma geldiğimde profesyonel takım olan Çanakkalespor’da amatör olarak oynamaya başladım. Çanakkalespor’daki antrenörüm rahmetli Bülent Gürbüz hocamdı. Kasap bir ailenin oğluyum. Beş kardeşiz, 2 erkek 3 kız olmak üzere. Evliyim, Can ve Cem isimli 2 çocuk babasıyım. Oğullarımdan büyük olan 18 Mart Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve İnkılap Tarihi okutmanı. Küçük oğlum ise İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik’ten mezun oldu. Kendisi Uzakyol Kaptanı olarak görev yapmakta. Futbolu ailecek seviyoruz ancak, çocuklarım daha çok eğitimlerine önem verdiler ve mesleklerini seçtiler. BOLUSPOR MACERAM BAŞLIYOR Çanakkalespor’a geldiğimde 51 kilo idim. 6 ayda 19 kilo alarak 70 kiloya çıktım ve bu kilo ile yıllarca futbol oynadım. Çanakkalespor’da oynarken 15 kulüp tarafından takip ediliyordum. 1973-74 sezonunda ilk olarak Beşiktaş’a imza attım ve Biga’ya döndüm. Ben tatil yaparken Boluspor Genel Kaptanı olan rahmetli Altan DOYRAN abim Biga’ya gelmiş ve babamdan beni Boluspor’a transfer etmek istediğini söylemiş. Babam da ona, “Mustafa Beşiktaş’a imza attı, paramızı da aldık” deyince, Altan Abi, “Olsun, biz hallederiz “ diyerek babamı ikna etmiş. Bu şekilde benim Boluspor maceram da başlamış oldu. O zamanlar iki yere imza atanlar statü gereğince 6 ay ceza alıp futbol oynayamıyordu. O sezon Beşiktaş da, Boluspor’dan 3 tane abimizi birden transfer etmişti. Sinan, Lütfü ve Ahmet abiler Beşiktaş’a transfer olmuşlardı. Onları verirken benim kağıdımı da Bolusporlu yöneticiler Beşiktaşla anlaşarak almışlar. Bu şekilde sorunsuz olarak Bolusporlu oldum. Benim Bolu’ya geldiğimde Başkanımız rahmetli Hulki AVLACIOĞLU’ydu. Yener BANDAKÇIOĞLU, Muhtar İHSAN abi, Nurettin NES, Yılmaz BECİKOĞLU, Eczacı Cahit Abi, Mehmet Cop yönetimdeydi. Yener BANDAKÇIOĞLU benim manevi babamdı. BOLUSPOR GENÇLERE FORMA VEREN TEK KULÜPTÜ Boluspor o yıllarda gençlere forma şansı veren tek futbol takımıydı. Yeni gençler bulmak için tüm Türkiye’yi tararlar, bulup kadrolarına katarlar ve Türk futboluna yeni yıldızlar sunarlardı. Transfer politikaları da bu şekildeydi. Türkiye’de futbola başlayıp da Boluspor’dan gelecek bir teklifi geri çevirecek bir genç futbolcu herhalde olmamıştır. Çünkü Boluspor o yıllar gerçekten bir futbolcu fabrikasıydı. O nedenle Boluspor çok önemli bir değerdir. “ALLAHIM’A ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜNLERİ DE GÖRDÜM” Teknik Direktörümüz Valeri Neagu ve Cahit Sinan hocalarımızla Bolu serüvenimiz başladı. Bolu Aladağ’da kamp yaparken 1974 senesinde Kıbrıs Barış harekatı başladı. O zaman asker olan rahmetli Boluspor’lu İbrahim Sarıkaya abimizi birliğine Bolu’ya götürdüler. 4-5 gün sonra ilk özel maçımızı Fenerbahçe ile yaptık. 1 ay önce gazetede resimlerini gördüğümüz futbolcu abilerimizle karşılaşıyorduk. Çok heyecanlanmıştım, sanki rüyada gibiydim. Fenerbahçeli Cemil Turan, Ziya Şengül, Yılmaz Şen abilerimizle aynı sahadayım, rakibim onlar olunca, onları izlerken sarhoş oldum sandım. Harika bir saha, şahane bir ortam, sanki yıllarca futbol oynamış gibi Fenerbahçe’ye karşı o maçta hiç ezilmedik. Her şey maça çıkana kadardı ve karşılaşma başlayınca onların da insan olduğunu anladık. Bu maçın hemen ardından 3 gün sonra ise İstanbul’da Galatasaray ile gece maçımız vardı. Sahaya çıktığımızda her şey değişik gelmişti, tatlı bir rüzgar esiyor, gece maçı gündüz oynadığımız maçlardan daha farklı bir atmosfer, “Allah’a şükürler olsun bugünleri de gördüm” diye çok mutlu olmuştum. İlk gece maçımdı bu karşılaşma ve benim için çok önemliydi bu ilk anlarım. 5 YIL BOLUSPOR’DA OYNADIM Ben 5 sezon Boluspor forması giydim. Çok güzel yıllarım geçti Bolu’da, çok büyük maçlar oynadım. Müthiş kadromuz vardı ve ligin tozunu attırıyorduk. Valeri Neagu, Galip Türkkan, Gürsel Aksel gibi hocalarımızdan da çok şeyler öğrendim. Allah hepsinin toprağını bol etsin, hepsine gani gani rahmet eylesin. Boluspor takımında bizim dönemimizde abi - kardeşlik şahaneydi. Abilerimiz bize hep öğretici olurlardı. Efsane bir kadromuz vardı. Kalemizde Talip, beklerimiz İbrahim, Nuri, Alaattin, Fikret, orta sahamızda kaptanımız Rıdvan, Şükrü, ben Mustafa, ileri üçlümüz ise Çetin, Halil İbrahim, Nejdet üçlüsüydü. Bu kadro, böyle bir takım unutulur mu? Hem abilerimiz hem de takımdaki gençler o zamanlar tam bir uyum içindeydik. Onun için de başarı geliyordu. Bu arada bu kadromuzdan bazı abilerimiz ve arkadaşlarımız ahirete göç ettiler. Aramızdan ayrılan büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum. BOLUSPOR’DA O KADAR ÇOK ANIM VARDIR Kİ… Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları hep unutulmaz anılarla dolu olmuştur. Boluspor olarak 3 büyükler denilen takımların korkulu rüyasıydık. Türkiye’de her gittiğimiz yerde Anadolu beyi olarak anılırdık. Enteresan bir anımı da paylaşayım; Mersin’de oynadığımız bir maçımız var ki, yeşil sahalarda ender görülür. O karşılaşmada 2 kalecimizin de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Kalecisiz oynayamayacağımıza göre, içimizden bir kişi kaleye geçecekti. O zaman ileri uçta oynayan Sadullah vardı, uzun boylu bir oyuncuydu, kaleye santraforumuz Sadullah’ın geçti ve Mersinde 2-2 berabere kalmıştık. Bu maç da oldukça ilginç olduğundan asla unutulmazlar arasındadır. Bir başka maçta, Süper Lig’e çıkmak için, şampiyonluk için oynayacağımız final maçıydı. İzmir’de oynadığımız Düzcespor maçı 1 Lig’e, yani şimdiki Süper Lig’e çıkma maçıydı. Boluspor’un şampiyonluk primi o zaman 100.000 tl., olarak yönetimimizce belirlenmişti. Rakip Düzce’nin şampiyonluk primi ise astronomik bir rakamdı. Düzcespor’un futbolcularına vaat ettiği prim 1.250.000 tl idi. Böyle anormal bir durumda ve ortamda yapıldı final maçı. Düzce seyircisi Bolu seyircisinden çok fazlaydı. O zaman Düzce Bolu’nun ilçesiydi ve çok çekişen 2 şehirdi Bolu ve Düzce. Nasip bizeymiş, maça çıktık ve 3-0’lık bir skorla Düzce’yi yenerek biz şampiyon olduk ve 1.Lig’e çıktık. Ben en formda zamanımda A Milli Takım’a seçildim. Romanya da 4-0 yenildiğimiz maçta aday kadroya dahil edildim ancak 11 kişilik kadroda yer alamadım. Daha sonra Endonezya’da yapılacak bir turnuvada ben Milli Takım’a davet edildim fakat o sıralar çok hastalanmıştım, rahatsızlığımdan dolayı katılamadım. Bursaspor’dayken Milli Takım’a yine davet edildim. Nasip değilmiş orada da milli olamadım. 5 SENE SONRA BURSA 5 sene Boluspor’a hizmet verdim. Gerçekten Boluspor bana, futboluma çok şeyler kattı. Boluspor’un transfer politikası, daha önce de belirttiğim gibi, genç yetenekleri ciddi olarak araştırıp buluyor, kadrosuna katıyor, onlara direkt maçlarda şans vererek yetiştiriyor ve daha sonra satarak kulübe katkı sağlıyordu. Boluspor bu şekilde her sene kadrosuna yeni yıldız adayları ilave eden bir kulüptü. Bolu’daki 5 sene sonunda Boluspor’dan Bursaspor a transfer oldum. Benim transferim için genel kaptanımız Cavit Çağlar ve Kani Şen yöneticimizin sayesinde oldu, Bolu’ya bizzat gelerek beni istediler ve transferimi gerçekleştirdiler. Bolumuzun nüfusunun o zamanlar çok azdı, nüfusun 27.000 olduğu günleri özlüyorum. En son rahmetli Çetin Erdoğan abimizin cenazesinde Bolu’ya geldim. Onun vefatına çok üzülmüştüm, onlar Boluspor’un yıldızlarıydılar ve bizlere abi olarak takımda büyük emekler verdiler. Bolu’da bu cenaze vesileyle de diğer büyüklerimizle hasret giderebildik. Sağ olanlara Allah’tan uzun ve sağlıklı ömürler dilerim hepsine. KIRMIZI-BEYAZ O FORMANIN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE HAYRANI VARDIR Her zaman Bolusporlu futbolcu kardeşlerimizin şunu bilmelerini isterim; giydikleri o kırmızı – beyaz formanın Türkiye’nin her yerinde hayranlarının olduklarını unutmasınlar. Boluspor arması ve forması çok önemlidir. Boluspor’u takip ediyorum, TV’den maçlarını izliyorum. Bu yıl sezona çok avantajlı giriş yaptılar, ancak avantajlı başladıkları bir ilk yarının ardından şanssızlıklar neticesinde geriye düştüler. İnanın kardeşlerim o oynadığınız sahanın her metrekaresinde ayak izlerimiz vardır. Çok büyük takımlar, Bolu’dan genellikle başları eğik o sahayı terk etmişlerdir. O nedenle diyorum, birlik ve beraberlik içinde sahada Boluspor formasının hakkını verin. Hepinize başarılar ve bol şanslar dilerim. HERKERESE AYRI AYRI SELAMLAR Ayrıca, Yener Bandakçıoğlu babama, Ali Beykoz kardeşime ve tüm beni tanıyan, hatırlayan yöneticilerimize ve Bolu halkıma selam ederim. Taraftarlarımıza da mesajım şudur; ne olursa olsun, Boluspor’a, takımlarına her zaman sahip çıkmalarını ve destek olmalarını tavsiye ederim. Camia birleşerek, beraber olarak, kenetlenerek yine o güzel günlere ulaşabilir. Her zaman hedef olmalı, hedef konulmalı ve o hedefe doğru ilerlenmelidir. Boluspor er geç bunu başaracak ve Süper Lig’e en kısa sürede çıkacaktır, buna inanıyorum. Selamlar Mustafa Akarcalı