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Boluspor’un son transferi Berk Yıldız

Kırmızı beyazlı ekibimiz Beypiliç Boluspor, transferin son gününde Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Boluspor’un son transferi Berk Yıldız


Haber: Yasin Bilgi

Boluspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray altyapısından yetişti

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Berk Yıldız, daha sonra Galatasaray'a transfer olarak profesyonelliğe geçiş yaptı. Beş sezon Galatasaray'ın alt yaş gruplarında forma giyen, 2014-2015 sezonunda ise Elazığspor'a kiralanan Berk Yıldız, TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele etti.

İlk sezonunda 18 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bonservisiyle Elazığspor'a imza attı.

Elazığspor kariyerinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor formalarını terleten Berk Yıldız, kariyerinde 6 Süper Lig, 132 TFF 1. Lig, 17 Türkiye Kupası ve 16 milli takım karşılaşmasında görev aldı. Berk Yıldız geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta görev aldı.

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