Boluspor’un son transferi Slovenya’dan

Haber: Yasin Bilgi

Boluspor Kulübünden yapılan resmi açıklama şöyle; “Kulübümüz, Jakob Novak ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Jakob Novak'ı tanıyalım:

1998, Slovenya doğumlu olan Novak, NK Olimpija Ljubljana takımında futbola başladı. Daha sonra ülkesinde bulunan NK Rudar Velenje takımında kiralık olarak oynayan Sloven futbolcu, burada 27 karşılaşmaya çıktı. Ardından, yine ülkesinin en üst liginde mücadele eden NK Celje takımına transfer olan genç futbolcu burada 84 karşılaşmada görev yaptı. Kariyerinde 112 lig karşılaşmasında oynayan Novak, 3 kez Şampiyonlar Ligi Ön Eleme, 1 kez Avrupa Ligi Ön Eleme müsabakalarında forma giydi.

Jakob Novak ayrıca, 21 kez Slovenya Milli Takım yaş gruplarında görev aldı.