Boluspor’un takım kaptanları kim olacak



Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un kadrosundaki en eski oyuncular Tugay Kaçar ve Selmani olarak göze çarparken, ekibimizde geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz bu sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandını takan isim olmuştu.

2021-2022 sezonunun ikinci devresinde takıma katkı sağlamayı başaran Gökhan Karadeniz kaptanlık için öne çıkan ilk isim olacak gibi görünüyor.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın kadroda bulunan en eski isimler Tugay Kaçar, Selmani ile birlikte Süper Lig tecrübesi bulunan kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile de bu görevi devir alacak isimler arasında gösterdiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 08:40