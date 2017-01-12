Haber: Erdal Tanrıverdi

Göreve geldikleri 28 Mayıs’tan itibaren yaptıklarını ve kendilerinden önceki dönemden yansıyan sıkıntıları dile getiren Çarıkcı, yaptığı bilgilendirme toplantısında Boluspor Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ve taraftarlarla bir araya geldi. Çarıkcı bilgilendirme sonrasında basın mensupları ve taraftarların sorularını da yanıtladı.

Stat Süper Lige hazır

Çarıkcı sözleri Bolu Atatürk Stadyumu’nda yaptıkları yenilikleri anlatarak başladı. Yaptıkları çalışmalar sonrasında stadyumun Süper Lige çıkmaları halinde maç oynanabilecek konuma geldiğini, yapısal sağlamlık raporu alındığını ve bunun için yaklaşık 1 milyon Türk Lirası harcadıklarını belirtti.

Sosyal Tesislerin hali içler acısıydı

Kendilerinde önce sosyal tesislerin ve altyapı tesislerinin halinin son derece kötü durumda olduğunu anlatan Çarıkcı tesislere yaklaşık 50 bin TL para harcadıklarını aktardı. Çarıkcı işletmelerde yapılan işler ve BStore Mağazası’ndaki yeni ürünleri de sözlerine ekledi.

Kulübe ambulans alınıyor

Çarıkcı takıma yeni bir otobüs daha kazandıracaklarını ve şu an kullanılan otobüsün ise altyapı takımlarına verileceğini söyledi. Çarıkcı aynı zamanda kulübe bir ambulans alacaklarını ve bu ambulansın amatör takımlar tarafından da kullanılacağını belirtti. Başkan büyük statlarda kullanılan led reklam sisteminin Bolu Atatürk Stadyumu’nda da faaliyete geçeceğini belirtti. Öte yandan Boluspor Tesislerinin yanında bulunan araziye antrenman sahası yapılması işinde de ciddi adım atıldı.

Süper Lige çıkarsak amatör takımların hocalarının maaşları benden…

Çarıkcı Boluspor’un Süper Lige çıkması halinde yayın geliri dahil Boluspor gelirinin ciddi manada artacağını belirterek, “Süper Lige çıkarsak Bolu’daki amatör takımlarda görev yapan tüm antrenörlerin maaşları benden” dedi.

Oyuncu transferleri ve satışlarından zarar…

Çarıkcı özellikle benzin istasyonu ve Boluspor’un kiraladığı işyerlerinden istenilen gelirin elde edilemediğini söyledi. Oyuncu satış ve transferlerinden eski yönetimden kalan sıkıntılar nedeniyle yüklü şekilde zarar ettiklerini de açıkladı. Oytun Tüylü isimli avukatın Boluspor’da çalışmadan yaklaşık 250 bin TL para aldığını belirtti. Çarıkcı aldıkları 6 isimle şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.