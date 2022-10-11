Boluspor’un yanındayız

Haber: Nesrin Altuntaş

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Tanıtma Derneği Boluspor Başkanı Savaş Abak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Dernek Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz’ın yanı sıra, Hayrettin Taysi, Nurcan Bayrı, Melih Oflaz, İlhami Muzaffer Altay, Zikrullah Büyüktopaç, Hasan Hüseyin Semen de katıldı. Boluspor hakkında yapılan sohbetin ardından Başkan Savaş Abak dernek üyeleriyle birlikte Boluspor Karaçayır Tesisleri’ni gezdi.

BOLUSPOR’UN YANINDAYIZ

Bolu Kıbrıscıklılar Derneği olarak her zaman Boluspor’un ve Başkanı Savaş Abak’ın yanında olduklarını belirten dernek başkanı Yılmaz, Abak’a Kıbrıscık Derneği duvar saati hediye etti.