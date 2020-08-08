Boluspor’un yeni başkanı Abat

Haber: N. Halid Altundal

Boluspor Olağanüstü Kongresi, Boluspor Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye mevcut Başkan Necip Çarıkcı ve Başkan Adayı Abdullah Abat’ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile Bolu Belediye Eski Başkanları Necdet Gören ve Yüksel Ceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı. Koronavirüs kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen kongrede Kongre gündem maddeleri gereği, ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve arkasından İstiklal Marşı okundu. Kongre, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okunmasıyla devam etti. Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibra edilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuşma yaptı.

ÖZCAN: “DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Uzun zamandır ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığını ifade eden Özcan; “Bugün beni mutlu eden bir şey oldu. Uzun yıllardır ilk kez ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlandı. Ve toplantı yapıldı. Bu aslında Boluspor delegesinin duyarlılığını gösteriyor. Çünkü transferler başladı. Bir hafta daha ötelenmesine gönlümüz razı olmuyor dedim. Delegelerimiz geldiler, yeterli çoğunluğu sağladılar. Yeni seçilecek yönetime en azından net bir şekilde bir hafta kazandırdılar. Bu bizim için son derece önemliydi. Sıkıntılı bir sezon geçirdik. Allah bir daha bu sezon gibi bir sezon yaşatmasın bizlere. Gerçekten hop oturup hop kalktık” dedi.

“BU BORÇ HEPİMİZİN BORCU”

Borcun sadece yeni seçilen başkan ve yönetimin borcu olmadığının altını çizen Özcan; “Evet Boluspor’un borcu var. Az bir borcu da yok. Ancak şöyle baktığımızda bizimle aynı ligde olan takımlardan 1-2 tanesi dışında diğerlerinin durumu çok kötü. Yani toparlanmayacak bir şeyin olmadığını söylüyoruz. Bir de bu borç meselesi yüzünden artık spekülasyonları bir tarafa bırakalım. Bu borç bugün görev alacak olan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin olmayacak sadece. Bu borç bence hepimizin borcu. Boluspor’un borcunun da tüm Bolusporluların birlikte üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum. İyi yönettikten sonra, akıllı yönettikten sonra bu borçlar hızlı bir şekilde eriyecektir. Bence bu borç meselesi önümüzdeki yıl konuşulmayacak” diye konuştu.

“TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYUYORUZ”

Abat ve yönetimini yalnız bırakmayacaklarını belirten Özcan; “Sayın Abat burada önemli bir cesaret örneği gösterdi. Bu davranışından dolayı kendisini kutluyorum. Kimse çıkmaz denirken, çıktı. Ben arkadaşlarımla birlikte taşın altına gövdemi koyuyorum dedi. Bizde şunu söyledik. Bizde aynı taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri asla yalnız yürümeyecek. Hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapmaya başladı. İstanbul’da bazı önemli görüşmeler yaptım. İnşallah bu görüşmeleri de neticelendireceğiz. Hızlı bir şekilde ekonomik olarak rahatlamış bir Boluspor önümüzdeki yıl başarılı olmasını hep birlikte sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ”

Ortak noktanın Boluspor olduğuna dikkat çeken Özcan; “Sayın Abat’ın yönetim kurulu listesine baktım. Büyük bir liste. Bu dönem yönetime girmek için herhalde geçtiğimiz yıllara oranla 2-3 kat fazla talepte bulunuldu. Ben yönetime gireceğim. Katkı da sağlayacağım. Çünkü kulübün artık başarılı olmasını istiyorum. Yönetim kuruluna bu kadar talep olması beni heyecanlandırdı. Bence bu sene çok başarılı olacağız Abdullah Abat’ın başkanlığında. Yönetim kurulu listesinde her siyasi görüşe mensup insan var. Siyasi görüşlerimiz, dünya görüşlerimiz farklı olabilir ama bizim ortak noktamız Boluspor” ifadelerini kullandı.

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ”

Son olarak yeni yönetime başarılar dileyen Özcan; “Tabi Necip başkan bugün teslim ediyor. Boluspor’a verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum Boluspor taraftarı olarak. Bir de Necip başkanla geçenlerde telefonla konuştuk. Kulüpten bir alacağı var ya Necip Ağabeyin 1,5 milyon TL gibi bir rakam. Bana 2-3 tane isim saydı. Bu arkadaşlardan bir tanesi üstlenirse dedi. Ben gereğini yaparım dedi. O saydığı isimlerden bir tanesi de Sayın Abat’tı. Ben Necip Çarıkcı’nın verdiği sözü kısa sürede yerine getireceğine inanıyorum. Bugün seçilecek yönetim başarılar diliyorum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Herkes elinden geleni yapacak” dedi.

ÇARIKÇI: “BAŞKANLIK KOLAY BİR İŞ DEĞİL”

Kongrede söz alan Boluspor eski başkanı Necip Çarıkcı; “Boluspor’daki başkanlık dönemimde 3 dönem sona erdi. Bu sene beklemediğimiz sonuçlar aldık. Aslında sezon başında emekli olmuştum. Kulübe bıraktığımı söylemiştim. Son süreçte aday olmadığı için başta Belediye Başkanımız olmak üzere kulübü bırakmamı istemediler. Bu başkanlık kolay bir iş değil. Kötü günlerimizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde bana yardım eden ve benim arkamda duran herkese teşekkür ediyorum. Ben emekliye ayrıldım. Boluspor’un yeni başkanı olacak Abdullah Abat Başkanıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ABAT: “BOLUSPOR KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR”

Son olarak kongrede söz alan Boluspor yeni başkanı Abdullah Abat Boluspor’un Bolu’nun ortak değeri olduğunun altını çizdi. Abat; “Boluspor kulübü ben dahil hiçbir şahsın babasının malı değildir. Boluspor, Bolu’nun ortak değeridir ve Boluspor’un başarısı kişilerle veya yönetimle alakalı değildir. Sadece yönetimle veya başkanla alakalı değildir. Bolu’daki bütün dinamiklerin hep birlikte bu işi isteyip sevmesiyle alakalıdır. Geldiğimiz noktada Boluspor zorlu bir süreçten geçti. Başta Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan, milletvekillerimiz Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, Bakan Yardımcımız Fatih Metin, Ak Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay, bütün siyasi partilerin temsilcileri ve başta sayın valimiz olmak üzere bir birliktelik ve bir heyecan yakaladık” dedi.

“BU BORÇ AŞILABİLİR”

Boluspor’un borcunun şahıslarla ilgili olmadığını belirten Abat; “Biz de geldiğimiz noktada kesintisiz 9 sene yaptığımız yöneticilikten de edindiğimiz tecrübelerden de bu borcun Boluspor yönetimiyle veya şahıslarla alakalı olmadığını, tüm Bolu’nun dinamikleriyle beraber bu borcun aşılabilir olduğunu gördük. Bu noktada da belediye başkanımız önümüzü açtı ve çok büyük destek sözleri verdi. Biz de bu görevi üstlendik. İnşallah Allah mahcup etmez. Hiçbir şekilde farklı plan program ya da bunu böyle yapalım yarın farklı bir yere gitsin diye bir düşüncemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR SİYASİ ÇATIŞMALARIN ÖBEĞİ OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR”

Kulüp başkanlığı için sürekli aynı isimlerin konuşulmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Abat; “3-5 kişinin etrafında dönerek yönetilen bir kulüp, aynı isimlerin üzerinden, ben de dahil olmak üzere, her kongrede başka bu işi yapabilecek biri yokmuş gibi aynı isimler üzerinden gitmesi artık bir başkan adayı olarak beni de rahatsız etmeye başladı. Biz inşallah Boluspor’un sportif ve maddi durumunu belirli bir yere getirdikten sonra, yönetilebilirliği şeffaf ve kolay olan bir kulüp haline geldikten sonra inşallah daha genç, daha hevesli, bu işi hakkıyla yapabilecek kardeşlerimize siyasi görüşleri ne olursa olsun devretmek istiyoruz. Boluspor’a aşık olmaları yeterlidir. Böyle isimlerin çıkacağına da inanıyorum. Bugün biz olduk, yarın bir başkası olduğunda desteklerimizi sonuna kadar vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Boluspor hiçbir siyasi gücün veya çatışmanın öbeği olmamıştır ve benim dönemimde de olmayacaktır” diye konuştu.

“BOLUSPOR’U EN İYİ YERLERE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Önceliklerinin borcu azaltmak olduğunu söyleyen Abat; “Bugün inşallah bir dönemin başlangıcı ve bir mihenk taşı olur. Boluspor için hepimiz kutuplaşmadan yolumuza bakarız. Bu anlamda da Boluspor’u en iyi yerlere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Önce ekonomik anlamda birtakım şeylerin önlemini alacağız ve borcu azaltmaya çalışacağız. Buradan Boluspor’u bu sene şampiyon yapacağız, play-off oynatacağız deme şansımız yok. Ama tabi hedefimiz de budur” şeklinde konuştu.

Kongre seçim ile sona erdi. Abdullah Abat’tan başka aday çıkmaması nedeniyle, oylamanın açık yapılması delegelerin oylarına sunuldu. Açık oylamanın kabul edilmesi ile yapılan oylamada Abdullah Abat ve yönetim kurulu listesi kabul edildi. Abdullah Abat, Boluspor’un yeni başkanı seçildi.