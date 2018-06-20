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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Boluspor’un Yeni Gözdesi

    Boluspor geçtiğimiz sezon Manisaspor forması giyen Billal Sebaihi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 11:58
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    Boluspor’un Yeni Gözdesi
     

    Haber: Semih Baykal

    İmza töreninde konuşan “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldim. Başkanımıza, hocamıza bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. İnşallah bu güvencenin karşılığını vererek hedefimiz olan Süper Lige çıkmaya çalışacağız. Burada bütün şartlar var. Süper Lige çıkmamak için hiçbir nedenimiz yok.” dedi.

    Billal Sebaihi’yi tanıyalım:

    31 Mayıs 1992 Lyon doğumlu olan Billal Sebaihi, orta saha’da görev yapmaktadır. Futbola Saint-Étienne B takımında başlayan Sebaihi, CS Constantine, USM El Harrach, Beira-Mar, Estoril, Tondela ve Manisaspor takımlarında forma giymiştir. Manisaspor forması ile geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Sebaihi, 5 gol kaydetmiştir.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Geçtiğimiz, Sezon, Manisaspor, Forması

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