Boluspor’un yükselen yıldızı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor'un sezon öncesinde 2 yıllığına Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Gümüşkaya, kırmızı beyazlı takımda son 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Muhammed Gümüşkaya, "Boluspor; benim ilk basamağım, Fenerbahçe'den ayrılıp geldiğim ilk kulüp. Boluspor süreci benim için güzel geçiyor. Son haftalarda forma şansı buldum ve goller de attım. Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar kanat oyuncusu olarak görev aldım. Alt yaş milli takım kategorilerindeyse sol iç olarak oynadım, Ersun Hoca(Yanal) İstanbulspor'la oynadığımız kupa maçında beni sol bek oynatmıştı. Boluspor'a geldiğimde sportif direktörümüz Barbaros Gözneli, 8-10 numarada daha faydalı olacağımı söylemişti ve pozisyon değişikliğim olmuştu. Bu değişim bana olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı ve ekledi:

Hedefi La Liga

Boluspor'la sözleşmesinin gelecek sezon devam ettiğini olduğunu söyleyen Gümüşkaya, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de kupalar kaldırmak ve A Milli Takım'da oynamak. Boluspor'da kendimi geliştirmek ve takımıma fayda sağlamak istiyorum. Hedefim La Liga'da oynamak." diye konuştu.

'Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum'

Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını ifade eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum. Emre Ağabey ile 1 sezon Fenerbahçe'de çalıştım. Emre Ağabey'in hırsına hayranım. Tarzımı İrfan Can Kahveci'ye çok benzeten oluyor." dedi.