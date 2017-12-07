Haber: Gönül Olutürk
Boluspor, TFF 1.Ligin 15.haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Mücadele 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Boluspor Kulübü ligin geri kalan 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde ederek 9 puan topladı. Kırmızı – beyazlılar bu maçlarda rakip kaleye 7 gol kaydederken kalesinde ise 6 gol gördü. Boluspor’undeplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;
2.hafta
21.08.2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0
4.hafta
10.09.2017: Manisaspor – Boluspor: 2 – 1
6.hafta
24.09.2017: BB. Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2
8.hafta
15.10.2017: MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0
10.hafta
30.10.2017: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0
12.hafta
20.11.2017: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3
13.hafta
25.11.2017: Elazığspor – Boluspor: 0 – 1
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