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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Boluspor’undeplasman karnesi

    Ligin 15.haftasında Boluspora takımı 8 Aralık Cuma günü İstanbulspor’a konuk olacak. Boluspor Kulübü ligde geri kalan haftada deplasmanda oynadığı 7 maçta 9 puan topladı.

    07 Aralık 2017 Perşembe 10:07
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    Boluspor’undeplasman karnesi

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor, TFF 1.Ligin 15.haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Mücadele 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Boluspor Kulübü ligin geri kalan 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde ederek 9 puan topladı. Kırmızı – beyazlılar bu maçlarda rakip kaleye 7 gol kaydederken kalesinde ise 6 gol gördü. Boluspor’undeplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;

    2.hafta 

    21.08.2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0

    4.hafta

    10.09.2017: Manisaspor – Boluspor: 2 – 1

    6.hafta

    24.09.2017: BB. Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2

    8.hafta

    15.10.2017: MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0

    10.hafta

    30.10.2017: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0

    12.hafta

    20.11.2017: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3

    13.hafta

    25.11.2017: Elazığspor – Boluspor: 0 – 1 

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