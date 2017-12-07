Haber: Gönül Olutürk

Boluspor, TFF 1.Ligin 15.haftasında İstanbulspor’a konuk olacak. Mücadele 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Boluspor Kulübü ligin geri kalan 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde ederek 9 puan topladı. Kırmızı – beyazlılar bu maçlarda rakip kaleye 7 gol kaydederken kalesinde ise 6 gol gördü. Boluspor’undeplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;

2.hafta

21.08.2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0

4.hafta

10.09.2017: Manisaspor – Boluspor: 2 – 1

6.hafta

24.09.2017: BB. Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2

8.hafta

15.10.2017: MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0

10.hafta

30.10.2017: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0

12.hafta

20.11.2017: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3

13.hafta

25.11.2017: Elazığspor – Boluspor: 0 – 1