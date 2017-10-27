Haber: Semih BAYKAL

Çaykur Rizespor ve Boluspor daha önce lig bacında 8 kez karşı karşıya geldiler. Bu mücadelelerinin 5’ini Çaykur Rizespor kazanırken sadece 1 maçı Boluspor takımı kazanabildi. 2 maç ise eşitlikle son buldu Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan bazı maçlarda alınan skorlar dikkatleri çekti. İki takımın oynadığı ilk 3 maçı 2-1’lik skorlarla bitti.Boluspor ile ÇaykurRizespor takımları ilk olarak 2009 / 2010 sezonunun ilk yarısında karşılaştılar. Rizede oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı. Boluspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı mağlubiyetini 2011/2012 sezonunun ikinci yarısında sahasında 4-1 yenilerek aldı. Boluspor tek galibiyetini ise 2009/2010 sezonunun ikinci yarısındaki maçta sahasında 2-1 yenerek aldı. Aralarında oynanan maçlarda maçlar da 23 gol atıldı..Bu gollerin 14 tanesini Çaykur Rizespor takımı atarken 9 tanesini Boluspor attı. Oynanan maçlarda maç başına ortalama 2,87 gol kaydedildi

DEPLASMANDA GALİBİYETİMİZ YOK

Boluspor’unÇaykurrize toplam 4 deplasman maçı oynadı. Bu maçlarda Boluspor hiç galip gelemedi. Bu maçlardın 3 tanesini ev sahibi takım Çaykur Rizespor kazanırken 1 maç berabere bitti. Çaykur Rize’nin sahasında oynanan maçlarda kalelere toplam 11 gol atılmış. Bu gollerin 7 tanesini Çaykur Rize takımı atarken 4 golü Boluspor attı. Bu oynanan 4 maçta maç başına ortalama 2,74 gol düşüyor

BU OYUNCULARA DİKKAT

Bu sezon ligde Çaykur Rize’nin gol yükünü 4 oyuncu çekiyor. Rizespor’un bu sezon en çok gol atan oyuncusu 5 golle Samu olduğu görülürken, Samu’yu 3 golle Süleyman Koç ve 2 şer golle Özgür Çek ve LeonardKweuke takip ediyor. Boluspor Rize deplasmanında bu 4 oyuncuya dikkat edip önlem alması lazım.

Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan 8 maçın sonucu ve sezonları şu şekilde;

2009/2010 Sezonu

30.08.2009: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

21.01.2010: Boluspor – Çaykur Rizespor: 2 – 1

2010/2011 Sezonu

21.11.2010: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

16.04.201: Boluspor – Çaykur Rizespor: 0 – 0

2011/2012 Sezonu

19.12.2011: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 2

06.05.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 4

2012 / 2013 Sezonu

07.10.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 3

23.02.2013: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0