banner133

banner101

27 Ekim 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boluspor’undeplasmanda yüzü gülmüyor

    Boluspor takımı, TFF 1. Lig’in 10. Haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İki ekip 30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’da Çaykur Didim Stadyumunda karşı karşıya gelecekler.

    27 Ekim 2017 Cuma 11:43
    Bu haber 34 kez okundu
    Boluspor’undeplasmanda yüzü gülmüyor

    Haber: Semih BAYKAL

    Çaykur Rizespor ve Boluspor daha önce lig bacında 8 kez karşı karşıya geldiler. Bu mücadelelerinin 5’ini Çaykur Rizespor kazanırken sadece 1 maçı Boluspor takımı kazanabildi. 2 maç ise eşitlikle son buldu Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan bazı maçlarda alınan skorlar dikkatleri çekti. İki takımın oynadığı ilk 3 maçı 2-1’lik skorlarla bitti.Boluspor ile ÇaykurRizespor takımları ilk olarak 2009 / 2010 sezonunun ilk yarısında karşılaştılar. Rizede oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı. Boluspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı mağlubiyetini 2011/2012 sezonunun ikinci yarısında sahasında 4-1 yenilerek aldı. Boluspor tek galibiyetini ise 2009/2010 sezonunun ikinci yarısındaki maçta sahasında 2-1 yenerek aldı. Aralarında oynanan maçlarda maçlar da 23 gol atıldı..Bu gollerin 14 tanesini Çaykur Rizespor takımı atarken 9 tanesini Boluspor attı. Oynanan maçlarda maç başına ortalama 2,87 gol kaydedildi

     

    DEPLASMANDA GALİBİYETİMİZ YOK

    Boluspor’unÇaykurrize toplam 4 deplasman maçı oynadı. Bu maçlarda Boluspor hiç galip gelemedi. Bu maçlardın 3 tanesini ev sahibi takım Çaykur Rizespor kazanırken 1 maç berabere bitti. Çaykur Rize’nin sahasında oynanan maçlarda kalelere toplam 11 gol atılmış. Bu gollerin 7 tanesini Çaykur Rize takımı atarken 4 golü Boluspor attı. Bu oynanan 4 maçta maç başına ortalama 2,74 gol düşüyor

     

    BU OYUNCULARA DİKKAT

    Bu sezon ligde Çaykur Rize’nin gol yükünü 4 oyuncu çekiyor. Rizespor’un bu sezon en çok gol atan oyuncusu 5 golle Samu olduğu görülürken, Samu’yu  3 golle Süleyman Koç ve 2 şer golle Özgür Çek ve LeonardKweuke takip ediyor. Boluspor Rize deplasmanında bu 4 oyuncuya dikkat edip önlem alması lazım.

     

    Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan 8 maçın sonucu ve sezonları şu şekilde;

     

    2009/2010 Sezonu

    30.08.2009: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

    21.01.2010: Boluspor – Çaykur Rizespor: 2 – 1

     

    2010/2011 Sezonu

    21.11.2010: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

    16.04.201: Boluspor – Çaykur Rizespor: 0 – 0

     

    2011/2012 Sezonu

    19.12.2011: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 2

    06.05.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 4

     

    2012 / 2013 Sezonu 

    07.10.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 3

    23.02.2013:  Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0 

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Takımı, TFF, 1., Lig’in

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ESKİ VE YENİ“ LOGO” TARTIŞMALARINA “ BOLULULARDAN”YORUMLAR MI?...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Türkiye İYİ Olacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129