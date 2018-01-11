Haber: Semih Baykal

TFF Elit U 19, 1. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Boluspor ile Akın Çorap Giresunspor takımları karşı karşıya geldiler. Giresun Merkez 75. Yıl sahasında oynanan mücadeleyi Giresunspor takımı Fikret, Berkay ve Onur’un golleriyle 3 – 1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise 73.dakikada Furkan kaydetti. Giresunspor takımı bu galibiyetle puanını 29’a çıkararak 7.sırada yer aldı. Boluspor ise 22 puanla 12.sırada kaldı.

Stad: Giresun Merkez 75. Yıl sahası

Hakemler: Selim Emre, Yiğit Kanber, Uğur Bayram, Kadir Çakır(4. Hakem)

Akın Çorap Giresunspor U 19: ** Servet, ** Furkan, ** Samet, ** Erdoğan, ** Eray, ** İsa, ** Cevatcan, ** Yunus Emre, ** Onur, ** Semih, ** Fikret

Boluspor U 19: ** Mert Ulaş Tüy, ** Mer Meriç Köstereli, ** Tevfik Demirkan, ** Kerem, ** Mert Can, ** Selim Vere, ** Hakan, ** Ahmet Onur, ** Ömer Faruk, ** Kayra Emir, ** Furkan

Goller: 31.dk Fikret, 79.dk Berkay, 83.dk Onur ( Akın Çorap Giresunspor), 73.dk Furkan ( Boluspor)

Sarı Kart: 53.dk Mert Meriç ( Boluspor)