Haber: Esra Öztürk

Son maçı ve takımı değerlendiren Gümüş şunları söyledi: “Maça çok iyi başladık fakat rakip biraz direnç gösterince ilk yarı oyun başa baş gitti. 1.ligde hiç bir maç kolay kazanılmıyor yanda kolay kaybedilmiyor. Dengeler eşit daha az hata yapan maçı kazanıyor. Biz bu ligte kalıcı olmak parolasıyla yola çıktık ve bir hedef koyduk bu sene ilk 5 içerisinde bitirelim yeter dedik geçen hafta şampiyonluğun favori takımına deplasmanda yendik bu hafta içerde yine ligin iyilerinden bir takımla oynadık haftaya daha rahat bir rakiple mücadele edeceğiz deplasmanda galip gelmek adına çalışmalara hemen Pazartesi’den itibaren başlıyoruz. Bugün bize desteğe gelen tüm taraftarlarımıza yönetimimize teşekkür ediyorum . Bende şuna dikkat çekmek isterim sizlerde izlediniz BOLU da bu taraftar hiç bir salon müsabakasında yok bizler BOLU ya bir heyecan katmaya başladık her geçen gün daha da artan destekleri ile başarı kaçınılmaz gelecektir.”

Uğur’un durumu ciddi değil

Gümüş, son maçta sakatlanan Uğur Çoban’ı tedbir amaçlı dinlendirebileceklerini durumunun kontrollerden sonra belli olacağını ancak kırık bulunmadığını söyledi.