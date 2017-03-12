Haber: Aysun Beykoz

Erkek takımın ardından kadın milli takımının kamp yapacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Altyapı çok önemli, federasyonumuz bu anlamda büyük bir aşama kaydetti. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirilmesi açısından bu kamplar çok önem taşıyor. Son iki yılda 16 yaş altı Avrupa şampiyonalarında erkekler takımımız şampiyon oluyor. Kızlarımız da ikincilik, üçüncülük dereceleri elde ediyor. Bu başarıların elde edilmesi, tesisleşmenin önemini gösteriyor. Hokey 100 yıla aşkın olimpik bir branştır. Ülkemizde de son yıllarda büyük gelişimler yaşanıyor. Bolu ve Antalya’da hokey sahası planlaması var.”