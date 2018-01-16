Haber: Semih Baykal

TFF Gelişim U – 17, 1. Ligde mücadele eden Boluspor U 17 takımı sahasında Ümraniyespor U 17 takımını konuk etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 5-1 kazandı. Ümraniye’nin galibiyet gollerini Sabrican (3), Emre ( kendi kalesine) ve Turgay kaydetti. Boluspor’un tek golünü ise 10.dakikada Semih kaydetti. Bu galibiyetle Ümraniyespor takımı puanını 25’e çıkararak 9.sıraya yükseldi. Boluspor ise 34 puanla 4.sırada kaldı. Boluspor takımı ligin 20.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol kulübüne konuk olurken, Ümraniespor ise Adanaspor’un ligden çekildiği için haftayı maç yapmadan geçirecek.

Stad: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Umut Kılıç, Ali Seçilmiş, Mustafa Kaan Güvenç, Sinan Yılgündüz

Boluspor U 17: ** Tayfun, ** Canberk, ** Tunahan Çağrı, ** Semih Kaygusuz, ** Oğuz, ** Nazım Berkay, ** Semih Çetin, ** Melih Ümmet, ** Cihan, ** Melih, **Emre

Ümraniyespor U 17: ** Ali Kubilay, ** Yavuz Selim, *** Bilal, ** Alper, ** Mustafa, ** Fatih, ** Oğuzhan, ** Koray, ** Yunus Emre, ** Sabrican, ** Turgay

Goller: 10.dk Semih, 31.dk Emre(kendi kalesine) ( Boluspor), 34.dk – 45.dk – 80+3.dk Sabrican), 55. dk. Turgay ( Ümraniyespor)