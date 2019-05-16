Bolu’yu İnkılap Temsil Ediyor

Haber: C.Kutay Aykan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Midiler, Küçükler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Voleybol Festivaline ev sahipliği yapıyor. Müsabakalara Kız Erkek Midiler ve Küçükler kategorilerinde 32 takım Yıldızlar kategorisinde ise 16 takım katılıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’nca düzenlenen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası Kocaeli’de başladı.

Protokol İlgi Gösterdi

Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayan Voleybol Festivaline Kocaeli Valisi Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapı Eğitim ve organizasyonlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ersin Yılmaz, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zulkarneyn Gülhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İnterteks Uluslararası Fuar Alanında düzenlenen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında katılımcı takımlar şu şekilde; Kızlar Kategorisi’nde Kocaeli Şampiyonu Körfez Gençlerbirliği, İlbank, Şentepe And. Lis. Ada Gençlik, TVF Spor Lisesi, Vakıfbank, Es Spor, Atakent Elit, Bahçelievler Voleybol, Arkas Spor, Betaspor, Dokuz Eylül Voleybol, Bursa Nilüfer Bld. Denizli Büyükşehir Bld., Fethiye Bld., Mersin İhtisas Spor Kulübü, Kırklareli Atatürk Spor, Çorlu Bld. Kastamonu Doğa Gençlik, Halkbank, Sakarya Olimpik Akd. Eğt., Antalya 07 Merkez Gençlik, Salihli Bld., Mersin Gençlerbirliği, Bolu İnkılap İÖO, Kayseri OSB Tek. Kol. Atletik, Van Gençlik Merkezi, Eskişehir DSİ Bent Spor, Konya Höyük Spor, Bursa DSİ Nilüfer, Samsun Çarşamba Gençlik, Muğla Yeşil Marmaris, Çankırı Çerkeş takımları yer alıyor. Erkeklerde ise Kocaeli Şampiyonu Körfez Gençlerbirliği, Ziraat Bankası, Halkbank, İstanbul BBSK, Avrupa Voleybol, Es Spor, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Arkas Spor, Bursa Bosch Spor, İnegöl Bld., Tekirdağ Çerkezköy Atatürk İÖO, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, Kayseri Melikgazi Bld, K.Maraş Atcı Gençlik Spor, Hatay B.Şehir Bld., Tekirdağ Marmara Spor, Ordu Merkez Spor, Atiker Konya, İzmir Artemis Gençlik, Beşiktaş, Van Kazım Karabekir Lis., Osmaniye İstiklal OO, Çanakkale Cumhuriyet OO, TED Koleji, K.Maraş Bölge Spor, Fethiye Bld., Sakarya Gençlik Merkezi, Bitlis Tatvan Elit Spor, Adana Seyhan Bld., Kastamonu Bozkurt Bld., Nevşehir Gülşehir And. Lis., Afyonkarahisar Susuz Bld. yer alıyor.

Ödül Töreni Düzenlenecek

Şampiyonanın final etabının grup müsabakaları 13-15 Mayıs 2019 tarihlerinde oynandı. Finale doğrudan katılan 16 takım 1.torbadan kura ile 8 grubun 1.ve 2. sırasına, gruplardan gelen 16 takım ise 2. torbadan kura ile 8 grubun 3.ve 4. sırasına yer alacak. Grup müsabakaları sonunda 3. ve 4. olan 16 takım elenecek. Gruplarda 1. ve 2.sırayı alan 16 takım ise 17-20 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödül töreni düzenlenecek.