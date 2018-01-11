Haber: Gönül Olutürk

TFF Elit U 19, 1. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Boluspor ile Akın Çorap Giresunspor takımları karşı karşıya geldiler. Giresun Merkez 75. Yıl sahasında oynanan mücadeleyi Giresunspor Ümit Ozan’ın golleriyle 2-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise Melih Ümmet kaydetti. Giresunspor takımı bu galibiyetle puanını 15’a çıkararak 17.sırada yer aldı. Boluspor ise 34 puanla 4.sıraya geriledi.

Stad: Giresun Merkez 75. Yıl sahası

Hakem: Kadir Çakır, Kadir Kara, Bilgehan Çakır, Selim Emre Tıraş ( 4. Hakem )

Akın Çorap Giresunspor: ** Mustafa, ** Furkan, ** Kubilay, ** Çağrı, ** Halil, ** Numan, ** Yasin, ** Kıraç, ** Muhammet, ** Ümit Ozan, ** Batuhan

Boluspor: ** Nuhbey, ** Alphan, ** Canberk, ** Tunahan Çağrı, ** Semih, ** Muhammet Revaha, ** Abdulsamet, ** Yusuf Yiğit, ** Melih Ümmet, ** Melih, ** Oğuz

Goller: 20.dk – 50.dk Ümit Ozan (Akın Çorap Gİresunspor), 79.dk Melih Ümmet ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 17.dk Kıraç, 51.dk Numan (Akın Çorap Giresunspor), 30.dk Canberk, 49.dk Cihan ( Boluspor)