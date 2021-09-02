Bonservisi verildi, geri kiralandı

Haber: Yasin Bilgi

Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, “Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek. Hoş geldin Arda” denildi.

Boluspor ise yaptığı paylaşımda; “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcu Arda Hilmi Şengül’ün transferi konusunda bonservis bedeli karşılığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlamıştır. Profesyonel Futbolcu Arda Hilmi Şengül, 2021-2022 sezonunda kulübümüzde kiralık olarak forma giyecektir” ifadelerine yer verildi.