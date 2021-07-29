Borç ödendi, yasak kalktı

Geçtiğimiz yıllarda Boluspor forması giyen Billal Sebaihi, kırmızı beyazlıları FIFA’ya vermişti. FIFA, Boluspor’un Cezayirli oyuncuya 1.045.027,40 Türk Lirası ödemesini hükmetmişti.

Borç ödendi, yasak kalktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor, Kulüp Basın Sözcüsü ve Hukuki İşler Başkan Yrd. Emrah Yaman tarafından yapılan açıklamada 1 milyon üzerinde olan borcun ödenip transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Kulübümüzde, 2018-2019 sezonunda forma giyen Billal Sebaihi’nin FIFA nezdinde açtığı davada kabul edilen tutar 1.045.027,40 TL, 28.07.2021 tarihi itibariyle faizleri ile birlikte ödenmiştir. Bu karar nedeniyle uygulanan transfer yasağı Yönetim Kurulumuz tarafından kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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