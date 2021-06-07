Borçları yapılandırma sorunları çözemeyecek

Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor’daki başkanlık görevlerinden ayrılan Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile genel olarak ters düştüğünü dile getirdi. Kartal, “Bundan sonra yokum. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Ya bırakacağım ya da devam edersem federasyonla uğraşacağım. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor’daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bana göre federasyon başarısız. Onların istifa etmesi gerekirdi. İlk genel kurulda da TFF’nin ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos yaşanırdı. Kaosa meydan vermemek için, doğrusunun futboldan çekilmemin olacağı düşüncesiyle bu kararı aldım. Ailece bırakıyoruz. Oğlum da Gençlerbirliği’ndeydi o da bırakmak kaydıyla tamamen futboldan çekiliyoruz. İnşallah zamanı gelince yönetici olarak tekrar döneriz” dedi.

Yine kulüplerle beraber olacağını belirten Kartal, şunları söyledi:

“Rizespor ile hiçbir problemin olmadı, çok sevdiğim bir kulübümüzdür. Etimesgut Belediyespor benim çocuğum gibi büyüttüğüm 2.Lig’e kadar getirdiğim bir kulüp. Bu federasyon gidene kadar inşallah bir daha bir görev almayacağım. Bu federasyonun altında görev yapmamaya karar verdim. Kulüp borçlarından, başkanların ve yönetimlerin kendi dönemlerinden sorumlu olması ile ilgili kanunun çıkması gerektiğini sıkça dile getirdim. Maalesef bu kanun çıkmadı. Çok sayıda yabancı futbolcu oynatmayalım diyoruz. Alt yapı ile ilgili herhangi bir karar alınmadı. 3. Lig’deki bir takımın alt yapıda oynatacağı çocukların lisanslı olmasını belirlemesi lazım, tesisleri belirlemesi lazım, bir standart olması lazım. 3. Lig’den 2. Lig’e çıkarken bir standart olması lazım. 1. Lig’e, Süper Lig’e yükseldiği zaman bir standart olması lazım. Federasyon, alması gereken ciddi kararları almıyor. Yabancı futbolcu kararını destekliyorum ama yapması gereken çok şey var.”

Kulüpler Başkan bile bulamayacak

“Kulüplerin genel olarak maddi durumu kötü. Bakın borçları ile ilgili yapılanma yapan kulüpler patlayacak. O kulüplerin hepsi ödeme tarihleri geldiğinde patlama noktasına gelecek. O zaman başkan da bulamayacaksınız. Federasyon tedbirini almazsa kulüpler borç batağı içinde yüzer. Kulüpler Yasası’nı, Bakanlığa bırakmaya gerek yok, biz hazırlayalım onlara sunalım. Bakanlık da düzgün bir hale getirir, yasallaşır” diye konuştu.