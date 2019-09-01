“Böyle maç 4-5 yılda bir olur”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bayarslan, eksik olmalarına rağmen maçın genelinde iyi olduklarını ifade ederek, “Maçtan önce toplantıda maçın zorlu geçeceğini söyledim. Boluspor’un iyi bir takım olduğunu söyledim. Boluspor bu ligde uzun yıllardır oynuyor. Takımımız maça y başladı ama ummadığımız anda kırmızı kartla maalesef 10 kişi kaldık. Eksik olmamız bizi daha da kamçıladı. İkinci yarıya yine iyi bir başlangıç yaptık. Pozisyon zenginliği ve istatistikler bizden yanaydı. 65. dakikadan sonra baskıyı kurduk ve gol atmayı başardık. Golden sonra biraz daha yavaşlamak zorunda kaldık. 10 kişi maçı bu kadar uzun süre devam etmek zordu. Sonuç olarak maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık. Bugün futbolcularımız duygu ve yüreklerini ortaya koydular. Hepsine bol bol teşekkür ederim. Transfer döneminden dolayı oyuncularımızın kafası karışık. Oynayan oynamayan arkadaşlar bir şey bekliyor. Transfer dönem kapandıktan sonra ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.