Özel Haber: Aysun Beykoz

U-16 Liginde Karaçayır Sentetik2 Nolu Sahada Bolu Belediyespor ile Geredespor takımları önceki gün saat 19.00’da karşı karşıya geldi. Sinan Yılgündüz, Gülşen Öğet, Burak Ateş triosunun yönettiği maçta Bolu Belediyespor’un 2-0 üstünlüğü varken saha bir anda karıştı. Tekmeli küfürlü yumruklu kavga sonunda maçın hakemi Sinan Yılgündüz iki takımdan da 5’er toplamda 10 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Bu gelişme üzerine maç yarıda kaldı. Karşılaşmada gösterilen 10 kırmızı kart Bolu’da futbol tarihine geçerken ülke genelinde de eşine az rastlanılan bir durum oluşturdu. Karşılaşma ile ilgili kararın hakem raporlarının incelenmesinden sonra verilmesi beklenirken, 2 takıma da hükmen 3-0 mağlubiyet cezası verilmesi gündemde. Bu ceza uygulandığı takdirde yine tarihi bir karara imza atılmış olacak. Ligde günün diğer maçında ise E.İ.Kızıkspor Kıbrıscıkspor’u 2-1 yendi.