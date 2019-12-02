Brezilyalı İlk Golünü Kaydetti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Henüz bekleneni veremeyen isimlerden olan Brezilyalı oyuncu maçın 38'inci dakikasında Boluspor'u öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli isim uzaktan kaleci Selmani'yi avlarken, zemininde azizliğine uğrayan kaleci Selmani topun filelere gidişine engel olamadı. Dodo'nun attığı bu gol kayıtlara Boluspor forması ile attığı ilk gol olarak geçti. Büyük sevinç yaşayan Brezilyalı isim Dodo attığı gole rağmen 90 dakika boyunca çok fazla etkili olamadı. Boluspor’u öne geçiren siyahi isim son dakikalarda yenilen eşitlik golü sonrası büyük üzüntü yaşadı.