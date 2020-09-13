Brezilyalı Stoper İmza Attı

Haber: C.Kutay Aykan

Daha önce Alman 2. liginde forma giyen oyuncu le anlaşıldığı belirtilirken, 33 yaşındaki oyuncunun bir aksilik olmazsa imza attığı öğrenildi. 15 Mayıs 1987 doğumlu oyuncu 1.93 boyunda. Sol ayaklı stoper ile kırmızı beyazlıların stoper mevkiinde alternatifli bir kadroya sahip olması lig öncesi umut veriyor.

Beypiliç Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Hannover 96 forması giyen Felipe Trevizan Martins ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı” sözlerine yer verildi.

2 oyuncu daha yolda

1 aylık gibi kısa bir sürede bir çok alanda çalışmalar yapan Boluspor yönetimi bugüne kadar kadrosuna kattığı 14 oyuncudan sonra 2 yeni isim ile daha anlaşmak üzere. Kırmızı beyazlı transfer komitesinin yoğun mesai harcadığı bugünlerde 2 oyuncu ile daha anlaşmak üzere olduğu, Beypiliç Boluspor'un hafta içinde bu imzaları atacağı öğrenildi. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'in bir sağ bek, bir de 8 numara oyuncu talebi ile arayışlarını sürdüren Boluspor transfer komitesinin bir kaç gün içinde görüşmelerin atılacak imzalar le sonuçlandırması bekleniyor.