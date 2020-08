Bstore İlçelere de Geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Atatürk Stadyumu önündeki BStore her gün yüzlerce Boluspor taraftarını misafir ederken, BStore'nin 8 ilçemizdeki Bolusporluları da unutmadı. Alınan bilgiye göre Bolu Belediyesinin desteği ile hazırlanacak BStore Tırı ilçe ilçe gezerek indirimli ürünleri vatandaşlarımızla buluşturacak. Her eve bir Boluspor ürünü projesi ile yola çıkan BStore Tırı, Bolu Belediyesinin katkısı ile en güzel şekilde hazırlanacak ve içine konulacak binlerce ürün ilçelerin en güzel yerinde oradaki vatandaşlarımız ile buluşacak. Boluspor kKlübü tarafından BStore tırının hangi ilçeye ne zaman gideceği önceden sosyal medya ve çeşitli iletişim araçları ile duyurulacak. İlçelerden gelen yoğun isteği proje haline getiren Boluspor yönetimi ve Bolu Belediyesi 8 ilçemizde her eve bir Boluspor ürününü ulaştırmayı başaracak.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 15:55