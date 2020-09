Bstore İnternetten Satışta Başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

İlhami Akça, Boluspor’un Beypiliç ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. BStore tanıtım, Sosyal Medya Sorumlusu olarak görevlendirilen İlhami Akça Boluspor sevdalısı her eve Boluspor ürünü sokmak başlattıkları kampanyaya destekler çığ gibi sürüyor. Kampanyada ilk günde bu yana her kesim, her düşünce ve her vatandaşın katılımlarıyla yoğun mesai harcandı. Yapılan yüzde 50 indirimin taraftarlarda büyük bir heyecan yarattığını açıklayan Akça, “13 gündür kampanyamız devam ediyor. Şu an itibariyle 200 bin TL’yi geçmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük destek verdiler. Sadece Bolu içinden değil. Şehir dışından ve yurt dışından da talep oluyor. Amacımız bütün taraftarlarımızı ürünlerimiz ile buluşturmaktı. Bu amaca da ulaştığımızı düşünüyorum. Şu an indirimlerimiz devam ediyor. Ürünlerimiz ellerimizde mevcut. Yarından internet sitesinde online satışlarımız başlıyor. Online satışlarla şehir dışında bulunan taraftarlarımız ile buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde de ilçelerimize de BStore’larımızı göndermeyi planlıyoruz. İnternet alışverişi yapamayan BStore gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına ürünlerimizi götüreceğiz. Bütün vatandaşlarımıza yetecek kadar ürünlerimiz var. Ürün konusunda sıkıntımız yok. Yeni ürünlerimiz de gelecek. Yeni sezon formalarımızın satışa başlayacağız. Aksesuar satışlarımız olacak. Kupa, rozet, kol düğmesi gibi. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Geçmiş yıllardaki gibi bir mağaza değil de önümüzde yeni trend bir BStore sunmaya çalışacağız” diye konuştu.