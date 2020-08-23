Bstore Resmen Rekor Kırdı

Haber: Erdal Tanrıverdi

BSTORE Mağazası’nda satılan ürünlerin bütün bedenlerinden ellerinde mevcut olduğunu söyleyen Boluspor yönetim kurulu üyesi İlhami Akça taraftarın hepsinin ihtiyacına yetişecek ürünün mevcut olduğunu belirtti. Kampanyanın ilk gününde mağazaya akın eden taraftarlar takımlarına sahip çıktıklarını gösterdiler. Tüm yıl boyunca 35 bin TL civarında satış yapılan BStore'de sadece bugün yani bir günde 35 bin TL'lik satış oldu. Kulüp Başkanı Abdullah Abat genç yöneticileri kutlayarak, "Yönetimimizi genç isimlerden oluşturduk. Çünkü gençlerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Başta İlhami kardeşim ve Ahmet kardeşim olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya duyarsız kalmayan taraftarlarımıza da minnettarız. Bir senede yapılan ciroyu 1 günde yaptık" dedi. Öte yandan Bstore tanıtım, sosyal medya sorumlusu İlhami Akça, "BSTORE mağazamızda satılan ürünlerin bütün bedenleri elimizde mevcut. Vatandaşlarımızın taraftarlarımızın hepsinin ihtiyacına yetişecek ürünümüz mevcuttur. Her sabah BSTORE de ürünleri bütün bedenleri ile yeniliyoruz. Bu noktada kimsenin kaygısı olmasın. Buradan bu kampanyamıza destek veren başta taraftarlarımıza bugün mağazamıza kadar gelerek alışveriş yapan Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a, AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi. Kampanya sürecinde BSTORE sabah 10.00'da açılıp 22.00'da kapanıyor.