BSTV Yayın Hayatına Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Klipte başkan Abdullah Abat neden Pandemi sonrası bu ihtiyacın daha da elzem olduğunun altını çizdi. Ağustos ayının başında yapılan kongre ile hızlı düşünerek çabuk kararlar veren yönetim, attığı somut adımlarla Boluspor'da değişimi gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak başkan Abdullah Abat'ın talimatı ile hazırlıkları tamamlanan BSTV'nin yöneticiler Serdar Yıldız ve İlhami Akça'nın organizasyonunda yayın hayatına başladığı duyuruldu. Hazırlanan muhteşem bir kliple startı verilen BSTV'nin yeni videolar röportajlar ve canlı yayınlarla taraftarına ve izleyicisine kısa sürede ulaşması bekleniyor. www.youtube.com/boluspor adresi ile abonelerini bekleyen BSTV'nin klibi ise oldukça dikkat çekici.

İLK MESAJI BAŞKAN ABAT VERDİ

Hazırlanan klipte başkan Abdullah Abat camiaya verdiği mesajda "Siz varsanız, biz varız" sözleri ile BSTV'nin resmen açıldığını belirtti. İşte hazırlanan klipte başkan Abat'ın camiaya verdiği mesaj;

Sevgili Bolusporlular

Yaşadığımız Pandemi süreci ve Dünyanın bir çok bölgesinde yaşayan Bolusporlulara da ulaşma adına "Taraftarımız bize gelemiyorsa, biz taraftarımıza gidiyoruz" mesajı ile Bolu'da İzzet Baysal'dan sonra ikinci sevdamız Boluspor'umuz için Boluspor TV projemizi de hayata geçirdik. Dijital platformları hızlı bir şekilde benimseyip, globalleşen dünyada artık taraftarlarımızla sadece stadyumda değil, sosyal medya ortamında da bir araya gelmek istiyoruz. İletişim teknolojisinin hem kulübümüze hem de taraftarımıza birliktelik sağlayacağı Boluspor TV, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında yeni bir ilişki dolayısıyla yeni bir süreç anlamını taşımaktadır. Bu amaçla sosyal medyayı fazlasıyla önemseyerek bu iletişim platformunun kulübümüzle taraftarlarımızı doğrudan buluşturma özelliği taşıyacaktır. Bu çerçevede kısa zamanda hazırladığımız bir çok projenin yanı sıra Boluspor TV kulübümüzün aynası, sizlere ulaşım noktamız olacaktır. "Dediğimiz gibi Siz Varsanız Biz varız" Tüm Kırmızı-beyaz sevdalılarına hayırlı olsun..