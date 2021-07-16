Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-siyahlı kulübün yeni futbolcusu Tshibola, takımın sosyal medya hesabına hayat hikâyesi ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbola İngiltere'de başlayıp uzun yıllar burada forma giydiğinin hatırlatılması üzerine orta saha oyuncusu Tshibola, "İngiltere'de geldiğim yerde; arkadaşlarımla ve ailemle sokaklarda, bazen de normal sahalarda futbol oynardım. Futbol oynamaya bu şekilde başladım. Önce okulum için, sonrasında da mahalle takımımız için oynadım ve zamanla profesyonelleştim." dedi.

İngiltere'de mahallesindeki insanların çok fazla sıkıntısı olduğunu belirten Tshibola, "İçerisinde yaşadığımız bu şiddet ortamı yüzünden birçok arkadaşımı ve aile ferdimi kaybetmek zorunda kaldım. Başka yollara sapan, kötü şeyler yapan arkadaşlarımı gördükçe futbola daha çok odaklandım. Futbol oynamak için ne yapmam gerekiyorsa yaptım." diye konuştu.

Aston Villa'ya 22 yaşında gittiğini hatırlatan Tshibola, "Reading'te beraber çalıştığımız teknik direktörüm, beni Aston Villa'ya transfer ettirmişti. Sonra, kendisi İskoçya'ya gitti, takımda birçok değişiklik oldu ve ben de kiralık olarak gönderildim. Reading'te beraber çalıştığım teknik direktörüm İskoçya'daydı. Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra İngiltere'de başka kulüplerde oynamak istiyordum ama geçmişte beni anlamış olan bir teknik direktörün yanına gitmek istedim. İskoçya'da mutluydum, zihin sağlığım ve futbolum için beni tanıyan biriyle çalışmak iyi gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Aaron Tshibola, "Benim için bu sezonki hedef çok net bir şekilde Gençlerbirliği'nin yeniden Süper Lig'e dönmesine yardımcı olabilmek. Bu benim tek hedefim. Buraya takımın yeniden Süper Lig'e çıkmasına yardımcı olabilmek dışında başka bir şey yapmak için gelmedim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve özellikle bu kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söylediler"

İngiltere'de oynanan futbolun Avrupa ülkelerinden ve özellikle Belçika, Portekiz liglerinden farklı olduğuna işaret eden Tshibola, "İngiltere'de çok daha fiziksel mücadelenin şiddetli olduğu bir lig var. Elbette, oyunculardan beklenti de çok fazla. Tabii ki, oynadığım ülkeler farklıydı ama ben bütün bu yerlerden farklı tecrübeler edindim. Kariyerimde hak ettiğim fırsatları alamadığım anlar oldu ama asla pes etmedim, benim mantalitemde pes etmek yok. Ben futbol oynamayı seviyorum, bu benim hayalim. Bu hayalimin peşinden gidiyorum, oynamadığım tek bir anı düşünemiyorum bile." şeklinde konuştu.

Aaron Tshibola, bir soru üzerine, "Evet bu benim için yeni bir meydan okuma. Buraya gelme imkânım olduğunda, çok mutlu oldum. Daha önce Türkiye'de oynamış birçok arkadaşım vardı, onlarla konuştum. Türkiye ve özellikle bu kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söylediler. Arkadaşlarımdan da bunları duymak beni iyi hissettirdi. Gençlerbirliği beni aradığında teknik direktörümüzle görüştüm. Beni daha önceden tanıdığını ve takımında görmek istediğini söyledi. Teknik direktörümüzden bunları duymak çok güzeldi. Telefon konuşmasının ardından hemen gelmek istedim. Tabii ki İngiltere'de ve başka ülkelerde farklı ülkelerde opsiyonlarım da vardı ama burası benim ilk tercihimdi." şeklinde görüş belirtti.

Tshibola, takım arkadaşı Kazenga LuaLua'nın burada olmasının da kendisi için önemli olduğunu söyledi.