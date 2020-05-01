Bu ceza kalkacak

Haber: Aysun Beykoz

Eskişehir Başkanı Mustafa Akgören, eski kaleci Boffin'in alacakları nedeniyle aldıkları transfer yasağı ve puan silme cezasının kalkacağını söyledi. Akgören, "12 Nisan'a kadar ya Boffin'e ödeme yapmamız ya da ikna etmemiz gerekiyordu. Nitekim anlaştık. Ancak Boffin'in avukatı şikayet etti. FIFA da TFF'ye 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı talimatını verdi" dedi.

BUNU ÇÖZMELİYİZ

Akgören şöyle konuştu: "Hemen Boffin'le iletişime geçip durumu FIFA'ya bildirdik. FIFA paskalya nedeniyle tatile girmiş. Ümidimiz yasakların kaldırılması yönünde. Çözeceğimize inanıyoruz. Boffin dışında TFF ve FIFA'da çok dosyamız var. Hayati önem taşıyan bir Pinto dosyamız var onu çözmemiz gerekiyor. Kulüplerin borçları yapılandırılmalı."

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