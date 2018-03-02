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02 Mart 2018 Cuma
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    • “Bu doğrultuda çalışıyoruz”

    Ligin 25.haftasında sahasında Altınordu ile karşılşacak olan Adanasporteknik direkörü Osman Özköylü, mça öncesi değerlendirmelerde bulundu.

    02 Mart 2018 Cuma 09:30
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    “Bu doğrultuda çalışıyoruz”

    Haber: Semih Baykal

    Adanaspor Teknik Direkötü Osman Özköylü"Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı artık geride kaldı. Önümüzde bir Altınordu maçı var. Ligimizin en genç en diri ve iyi mücadele eden takımlarından birisi. Bizler de artık 3 puandan başka bir şey düşünmüyoruz. Sahadan nasıl galibiyetle ayrılırız bu şekilde bu doğrultuda çalışıyoruz. Önümüzde çok uzun bir zaman yok. Üç haftadır aralıksız antrenman yapıyoruz. Futbolcularımız da artık yoruldular ve tempoları düştü. Yenileme çalışmamızı yapıyoruz ardından taktik çalışmamız olacak. Bu çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sahaya çıkarak galibiyet alarak lige devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    “KURALI BİZİM İÇİN BÜYÜK HANDİKAP”

    Sakatlıklar ve yabancı oyuncu kuralına da değinen Özköylü, "Tevfik’in olmamasından dolayı mecburen orta sahada Renan Foguinho’yu kullandık. Savunma bölgesinde Onur’un olmamasından Renan Diniz ve Didi oynadı. Hücum bölgesinde de Koman ve Magaye oynadı. Hep söylüyoruz ligimizde yabancı kuralı bizim için büyük handikap maçlara göre de hamleler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu hafta da Emre Can sakat, Onur’un sakatlığı devam ediyor ve Oğuzhan’ın da ufak bir problemi var maç günü durumu netleşecek" şeklinde konuştu.

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