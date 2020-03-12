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Bu Galibiyet Tam 10 Hafta Sonra

TFF 1. Ligin 27. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Boluspor 10 hafta sonra bir iç saha galibiyeti ile 3 puana uzanmasını bildi.

Bu Galibiyet Tam 10 Hafta Sonra

Haber: Erdal Tanrıverdi

En son 25 Ekim 2019'da kendi evinde Keçiörengücü'nü 3-1 yenmeyi başaran kırmızı beyazlılar 4 buçuk ay sonra evinde taraftarını mutlu etmeyi başardı.  Boluspor yaklaşık 16 ay süren deplasmanda kazanamama hasretini Ankara’da oynanan Keçiörengücü maçını 1-0 kazanarak bitirmişti. Kırmızı-beyazlılar 2’de 2 yaparak Adanaspor’u da iç sahada devirerek Bolu’da 10 maçlık kazanamama hasretini de bitirmiş oldu. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül eski hoca Osman Özköylü’nün 2 kötü serisini de bu şekilde çimlere gömmüş oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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