Bu Galibiyet Tam 10 Hafta Sonra

Haber: Erdal Tanrıverdi

En son 25 Ekim 2019'da kendi evinde Keçiörengücü'nü 3-1 yenmeyi başaran kırmızı beyazlılar 4 buçuk ay sonra evinde taraftarını mutlu etmeyi başardı. Boluspor yaklaşık 16 ay süren deplasmanda kazanamama hasretini Ankara’da oynanan Keçiörengücü maçını 1-0 kazanarak bitirmişti. Kırmızı-beyazlılar 2’de 2 yaparak Adanaspor’u da iç sahada devirerek Bolu’da 10 maçlık kazanamama hasretini de bitirmiş oldu. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül eski hoca Osman Özköylü’nün 2 kötü serisini de bu şekilde çimlere gömmüş oldu.