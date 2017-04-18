Haber: Aysun Beykoz

BAL Ligi’ni 9.bitirerek ligde kalan Geredespor ile Amatör Lig şampiyonu Yeniçağaspor bu akşam çok büyük bir maça çıkıyor. Bu akşam oynanacak olan maçı kazanan taraf yeni sezonda Bolu’yu BAL’de temsil edecek takım olacak.

Maraton Gerede’nin, Numaralı Yeniçağa’nın

Müsabaka için Geredespor’un 2 bin 500, Yeniçağa’nın ise bin 500 taraftarının maça geleceği öğrenildi. Maraton Tribünü’ne Geredespor’lu, Numaralı Tribüne ise Yeniçağaspor’lu taraftarlar alınacak.