Bu Gidiş Nereye Böyle? 1-0…

Haber: Birol Ertunç

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol(Hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem)

BB Erzurumspor: Sehic, Hasan, Batuhan, Mücahit, Cenk, Osman, İbrahim, Yusuf Emre (84.dk.Scuk), Rashad, Murat (68.dk.Obertan), Oltan (61.dk.Taylan)

Boluspor: Yavuz, İsmail, Cumali, Poepon, Bilal (65.dk.Shukurov), Gökhan, Seth, Dodo, Hayrullah, Ümit, Mustafa Durak (73.dk.Mustafa Eskihellaç)

Gol: 75.dk.İbrahim (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: 19.dk.Yusuf Emre, 24.dk.Osman, 37.dk.İbrahim, 90.dk.Mücahit (BB Erzurumspor), 36.dk.Gökhan , 90.dk.Giray Bulak (TD) (Boluspor)

Kırmızı Kart: 32.dk.Hasan (BB Erzurumspor)

Maç öncesinde Boluspor 3.haftada 3 farklı kaleciyle sahaya çıkmış oldu. İlk hafta Ozan Evrim, 2.hafta Sabri Can, bu hafta ise Yavuz ilk onbirde sahaya çıktı. Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan centilmenlik gereği kadroda yer almazken, Teknik Direktör Giray Bulak maç öncesi demecinde orta sahaya bir isim daha alacaklarını söyledi. Erzurumsporlu taraftarlar başlama düdüğünden önce “Şehitler ölmez, vatan bölünmez tezahüratları yaptı.” Diğer taraftan Boluspor’dan BB Erzurumspor’a giden Yusuf Emre maça ilk onbirde çıktı. Boluspor’da yardımcı antrenör Zafer Hızarcı annesini kaybetti. Boluspor’da sahaya çıkan Hayrullah Bilazer ile Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer’in akraba oldukları öğrenildi.

Maçtan Dakikalar

9.dakika: Gökhan cezasahasının hemen dışından yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

22.dakika: İbrahim kaleye çok uzak mesafeden vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle noktalandı.

48.dakika: Yusuf Emre’nin cezasahası dışından şutunu kaleci Yavuz yumruklarıyla karşıladı.

51.dakika: Rashad Muhammed’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

53.dakika: Oltan cezasahası içinden yerden vurdu, top bir kez daha Yavuz’dan döndü.

56.dakika: Mustafa’nın plasesinde top Sehic’in ellerinde kaldı.

62.dakika: Taylan % 100’lük pozisyonda Yavuz’u geçemedi. Dönen topa Rashad vurdu, Yavuz yine önemli bir topu çıkardı.

72.dakika: Poepon Seth’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Sehic’ten döndü.

75.dakika (GOL): İbrahim cezasahası dışından plase vuruş yaptı ve ev sahibi takım öne geçti: 1-0.

80.dakika: Mustafa’nın ceza sahası dışından sert vuruşunu Sehic güçlükle önledi.

85.dakika: Shukurov ceza sahası içinde yerden vurdu, kaleci topu zorlanmadan kontrol etti. Karşılaşmayı 10 kişi kalan Erzurumspor 1-0 kazanırken galibiyetle tanışamayan Boluspor yine umut vermedi.