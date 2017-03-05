Haber: Aysun Beykoz

BOLTARDER Başkanı Ekrem Yücel refakatinde oluşturulan bir taraftar grubu maç boyunca takıma destek verdi. Kendilerine ‘’Tımarhane’’ diyen Boluspor’lu taraftarlar tribünlere renk katacaklara benziyorlar. Yeni kurulan grup kale arkası tribünde maç öncesi ve sonrası renkli görüntüler oluşturdu. İlginç pankartlarla tribünü süsleyen taraftarların büyük bir bölümü Boluspor golleri sonrası soğuk havaya aldırmadan soyundu. Taraftarlar ilk maçtan ilgi odağı olmayı başardı.