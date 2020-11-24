Bu Kadro Farklıydı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk 9 haftada beklenen veremeyen kırmızı beyazlılar Ankaraspor karşılaşmasında en iştahlı en arzulu maçını oynayarak haklı bir galibiyete imza atmayı başardılar. Kart cezalısı ve Koronavirüs nedeniyle 12 oyuncusundan yararlanamayan Boluspor, oldukça değişik bir kadro ile Ankaraspor karşısında mücadele ederken, bu haftaki maç kadrosu Boluspor'un bu haftaya kadar sahaya sürdüğü en genç kadro oldu.

ZORUNLU KADRO 3 PUAN GETİRDİ

İlk onbirde yer alan oyuncuların yaş ortalaması 26,6 olurken, yedek oyuncuların yaş ortalaması 20.2 idi. Genel toplamda Ankaraspor maçına 23,4 yaş ortalaması çıkan Boluspor, diğer maçlara göre oldukça genç bir kadro ile 3 puana ulaşmayı başardı.