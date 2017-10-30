Haber: Esra ÖZTÜRK

Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ederken teknik direktör İbrahim Üzülmez, Bolspor maçı öncesi takımın havasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son haftalarda hem kendileri hemde rakip Boluspor'un kötü bir performans ortaya koyduklarını oyuncularına ileten genç teknik adam “Onlarda bu maçta çıkış peşindeler. Kadro olarak bu ligin iyi kadroları ellerinde var. Boluspor takımının ligde bulunduğu yer sizi sakın aldatmasın. Saha da agresif bir takım karşımıza çıkacak, bu durum karşısında sizde aynı agresifliği saha da göstermeniz gerekiyor” dediği öğrenildi. Öte yandan dün akşam yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Miloseviç ve kadro dışı kalan Oğulcan, Petrucci ve Edomwonyi'de katılırken takım kaptanı Kweuke önce sahada düz koşu yaptı daha sonra salonda kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yönettiği ve yüksek tempoda geçen çift kale maçında futbolcuların aşırı hırslı oldukları gözlenirken golü yiyen takımın şınav cezası çektiği taktik idmanı 4 – 4 sonaerdiği, idman boyuncu genç teknik adamın çaldığı her düdük sonrası futbolcuları şınav çekmesi için önce yatırdığı, daha sonra kaldırdığı gözlendi.

MÜCADELE GÜCÜNDEN ÇOK MEMNUNUM

Çaykur Rizespor kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, son oynadıkları Kahramanmaraşspor kupa maçında ortaya konulan futboldan memnun olduğunu dile getirerek; “Kupada yolumuza devam etmek istiyorduk ama penaltı golü ile kupaya veda ettik. Skordan çok futbolcuların bu maçta ortaya koydukları mücadele gücünden çok memnunum. Oyuncular yeniden ayağa kalkma adına Maraş'ta istekli, arzulu, mücadele gücü yüksek bir oyun anlayışı bize sundular” dedi. Gaziantepspor maçı sonrası takım içinde alınan bir takım tedbirlerin olumlu sinyallerini çok yakında göreceğiz diyen Başkan Yardımcı;” Ümitliyim, özellikle sakat oyuncularımızın geri dönmesi bizim adımıza çok önemli. Kweuke bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu dava Rizespor'un davasıdır. Bizim tek hedefimiz var o da sezon sonu yeniden süper lige dönmektir” ifadesini kullandı.