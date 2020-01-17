Bu Maça Kalp Dayanmaz

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 16.sırada bulunan ve ara transferde 1.ligin rekorunu kıran Boluspor 2.yarının ilk maçında çok önemli bir mücadeleye çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar yarın 16.30’da en büyük rakibi olan Osmanlıspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda konuk edecek. İki takım da ligin ilk yarısını iki takım da 13 puanla tamamlamış ancak Osmanlıspor averajla Boluspor’un üstünde yer almıştı. Mücadele öncesinde Boluspor’da sakat oyuncu bulunmazken, 3 maç cezalı olan Ümit Kurt ve 1 maç cezalı olan Poepon kadroda yer almayacak. Diğer yandan yine cezalı olan Teknik Direktör Osman Özköylü de bu maçta takımın başında bulunmayacak. Yeni kaleci Orlando Mosquera ise lisansının yetişmesi halinde Boluspor filelerini koruyan isim olacak. Boluspor bugün yapacağı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Osmanlıspor 2-1 kazanmıştı. Bein Max1’den naklen yayınlanacak olan maçı Burak Şeker yönetecek.