Bu Maça Kalp Dayanmaz

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde son 2 maçını kazanarak bir nebze soluk alan Boluspor korkulu rüyadan uyanmak için Bursa deplasmanına çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Stadı’nda ligde şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor takımına konuk oluyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele play-off hedefleyen Bursaspor ekibi için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde maçın oynanacağı Bursa’ya hareket etti. Boluspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Zorlu maç öncesi Bursa ekibi 13 iç saha maçının 8’ini kazanırken, 3’ünde berabere kalarak, 2’sinde ise mağlup oldu. Boluspor ise dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik alıp, diğer 7 maçı kaybetti. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Boluspor ile Bursaspor arasında ligin ilk yarısında Bolu’da oynanan maç 1-1 eşitlikle noktalanmıştı. Corona virüs tedbirleri nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.