Haber: Esra Öztürk

Ligde ilk haftada aldığı 19 puanla spor camiasında tüm dikkatleri üzerine çeken Boluspor taraftarlarıyla tam 145 gün sonra buluşuyor. Bu zorlu maçta kırmızı-beyazlı taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Bugün yapacağı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Boluspor’da sakat olan Uğur dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Boluspor ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Mücadele Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Zorlu maç öncesinde temsilcimizde Ümit Kurt, rakip takımda ise Dauda dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.