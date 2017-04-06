Haber: Esra Öztürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da kadro dışı kalan Soner, dışında sakat ve cezalı bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılarda Jansen ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor. Rakip takım ise ilk 2 adına bu maçtan galibiyetle ayrılmaktan başka birşey düşünmüyor. Konuk ekipte sakatlığı süren Segbefia oynamayacak.

Hazırlıklar tamam Maç TRT Spor'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 38 puanla 7. sırada bulunurken deplasman ekibi ise 43 puanla 4.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını dün tamamlayan ekibimiz maç saatini beklemeye başladı. Ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Boluspor’da Santos farkı

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Santos ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Santos son 3 maçta attığı 4 golle Boluspor’a tam 6 puan kazandırdı. Rakipte ise 15 gollü Jahovic dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

Kırmızı-beyazlılar çıkışta

Boluspor'un zorlu maç öncesi son 2 haftada aldığı galibiyetlerle ilk altı yarışına yeniden tutundu. Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda oynanan maçı son dakika penaltısı ile 1-0 kaybetmişti.