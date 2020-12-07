

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kötü bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Çıkırıkçı, "Bu mağlubiyeti beklemiyorduk. Hafta içi iyi çalışmıştık. Oyuna iyi başladık. Duran toplarda etkili olamadık ama rakip duran toptan golü buldu. İkinci yarıda çevirmek için çalıştık ama gol pozisyonlarında eksik kalıp üretken olamadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışıp daha az hata yaparak bu puanları telafi etmek için çalışacağız" diye konuştu