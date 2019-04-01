Bu nasıl tabela?

Haber: Gökhan Aksoy

Yükseler paylaşımında devletin ihale usulüne tepki vererek şunları yazdı: “Devlet bir kurum yada kuruluşa tesis vb bir şey yaparsa en az hırsızlık yapan devleti soyan Şirketlere ihaleyi veriyor. sonrasında malum. Yeni çıkan yasaya göre eğer çalacağın miktar az ise, hiç bir bedel ödemeden vazgeçebiliyorsun. Eeeeeeeeeee kim zarar görüyor vatandaş. Problem mi? Değil. Gel gelelim bizim gerçeği anlatmaya. 15 yıllık bir özlem ile bekliyoruz. Bir tesis yapılacak, bizde sporcularım ile huzurlu bir ortam da çalışacağız diye. Fakat sahibimiz yok ya. ...Türkiye'nin ilk hokey sahası olacaktı. Her il yaptı ilimizde yapılmadı. İhaleye Çıktı. Sonra yapılmayacak denildi. Nedeni mi? ??? Bilinmiyor. Ne Bolu GSHİM ne federasyon ne belediye ne bakanlık nede biz. Kime sorsam birini suçluyor. Bugün antrenman à giderken dağda! !! Baktım tabela yıkılmış. Düzelttim bir umut ile. Sonra öğrendim ki orda başka bir proje çizilmiş bile. Soruyorum herkese: Bolu mu kimsesiz??? Biz mi??? Takipçisi olacağım . Ölmeden o hokey sahasını göreceğim. Duyurulur.”