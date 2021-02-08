Haber: Aysun Beykoz

Altay Antrenörü Tavur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Eskişehirspor maçı öncesi son 3 karşılaşmayı kaybettiklerini aktaran Tavur, "Maçtan önce oyuncularla toplantı yaptık. Geçmişe sünger çekip, yeni bir sayfa açmayı hedefledik. Galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Altay büyük bir camia. Bu oyuncular Altay'ı Süper Lig'e çıkartacaktır. Eskişehirspor'u mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cengiz Seçsev: "Altay takımı tecrübesiyle golleri buldu"

Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev ise rakip takımın tecrübesiyle sonuca gittiğini söyledi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, siyah-kırmızılı takımın başında ilk kez sahaya çıktığını hatırlattı.

Eskişehirspor'un önde oyun kurmasını amaçladıklarını ifade eden Seçsev, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında kötü bir başlangıç yaptık. Daha sonra düzelttik. Gol yedikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Altay takımı tecrübesiyle golleri buldu. Önemli olan futbolcularımızın tecrübe kazanmalarıdır. Hedefimiz budur. Altay'ı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.